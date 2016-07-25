ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Через пять лет Формула Е может стать серьезным игроком Босс Mercedes Тото Вольф считает, что у Формулы Е серьезные перспективы как у чемпионата. В этом году стало известно, что помимо Renault, Audi, Jaguar и BMW к полностью электрической серии присоединятся Mercedes и Porsche. «Всё двигается в сторону электрификации, однако технологии в Формуле Е, как и сам чемпионат, пока совсем сырые, – процитировали Вольфа в F1i.com. – Однако их харизматичный и энергичный руководитель смог привлечь всех ведущих немецких производителей премиальных автомобилей. Не удивлюсь, если через три-пять лет Формула Е полностью изменит свой внешний облик, и семьи начнут собираться перед экраном, чтобы посмотреть гонки ФЕ. Надо понимать, что все может поменяться непредсказуемым образом. Мне нравится 10-цилиндровый двигатель, но я сомневаюсь, что через пять лет он будет по душе кому-то, кроме нас. Пять лет назад Tesla была как Lotus Elise с огромной батареей. Сегодня это серьезный производитель, так что Формула Е – перспективный проект. У нее есть особый городской характер, и она привлекает совершенно другую публику. Возможно, через пять лет она станет серьезным автоспортивным игроком».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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