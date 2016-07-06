BMW опубликовала первое изображение возрожденного Z4 - автоновости

Компания BMW опубликовала в соцсетях первое изображение концептуального родстера, который станет предвестником будущего серийного родстера Z4 нового поколения. Если проводить параллели с концептом 8-й серии, то перед нами предстанет практически серийная машина.

Полностью о дизайне модели судить сложно. Заметно лишь, что у нее узкое лобовое стекло, фары с фирменными сегментами дневных ходовых огней расположены почти вертикально, к крылья серьезно расширены.

По предварительным данным родстер получит 6- и 8-цилиндровые двигатели, машина будет исключительно заднеприводной и, вероятнее всего, не получит М-версии. Серийный вариант BMW должна показать либо в следующем году, либо в 2019 году.

Напомним, что родстер BMW разрабатывается совместно с японской Toyota, которая будет использовать платформу для создания наследницы купе Supra. В BMW отвечают за ходовую часть и бензиновые двигатели, а японцы занимаются адаптацией для спорткаров гибридных технологий.