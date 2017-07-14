Запорожец против Lamborghini: В Минске состоялся второй этап SMP RDRC
11-13 августа в Минске состоялись совместные соревнования чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC и Unlim 500+ Belarus. В гонках приняли участие 60 пилотов, в их числе за два дня было совершено 250 заездов.Финальные заезды получились по-настоящему непредсказуемыми. В лидеры вышли переднеприводные автомобили, которые по своей мощности уступают про-модам. Причиной тому послужили особенности дрэг-стрипа. Нестационарная трасса потребовала от организаторов дополнительных усилий при подготовке полотна, однако сделать взлетно-посадочную полосу идеально ровной и добиться большого «зацепа» практически невозможно. В таких условиях пилотам про-модов из-за их высокой мощности было сложнее удерживать автомобили на трассе. Тем самым их соперники получили дополнительное преимущество.В классе FSA один из фаворитов сезона Владимир Третьяк из Ростова-на-Дону в заезде против Яна Баженова порвал на своем дрэгстере ВАЗ-2108 один из приводов. Другому дрэгстеру – ВАЗ-2110 Эльшана Асланова из Москвы – повезло больше: он смог избежать поломок и завоевать победу в классе. Второе место досталось Яну Баженову на Mitsubishi Mirage, впервые в его карьере в SMP RDRC. Третий результат – у Артёма Демихова на 600-сильном ВАЗ-2108.В классе FSL встретились самые разные автомобили: Lamborghini Huracan, Mitsubishi Lancer Evolution, Toyota Supra, Nissan Skyline, BMW 5er 525i и даже ЗАЗ 965. Одним из самых запоминающихся заездов оказался старт желтого «Запорожца» Виктора Смирнова из Гомеля против Lamborghini Huracan Агустина Моралеса-Эскомильи из Москвы.Благодаря полностью переделанным двигателю и коробке передач ЗАЗ 965 мог навязать борьбу итальянскому суперкару, однако его подвел привод: тот порвался, и «советский» автомобиль развернуло. Поэтому на верхнюю ступень подиума поднялся Агустин Моралес-Эскомилья, на второй оказался Виктор Смирнов, третьим стал Сергей Сивирчуков.В классе FSB первую строчку протокола должны были разыграть между собой Алексей Криволапов на Nissan Skyline и Андрей Тюриков на Nissan GTR (R35), но в связи невыездом Тюрикова на старт победа была присуждена Криволапову.Самым многочисленным оказался класс US – абсолютный, в который могут быть заявлены автомобили из других классов, а также про-моды. За победу в Минске сражались 20 пилотов. Владимир Третьяк на 700-сильном ВАЗ-2108 навязал серьезную борьбу Дмитрию Саморукову, который выступает на 2500-сильном Dodge Viper DT.Половину дистанции ВАЗ опережал про-мод, и только под конец прямой тот вырвался вперед за счет своей мощности. Также достаточно неожиданно Георгий Гаракишиев на довольно «скромном» Mitsubishi Mirage опередил дрэгстер Максима Кривобокова и вышел в полуфинальный заезд. Там Гаракишиеву предстояло сразиться с Nissan Skyline Алексея Криволапова. Однако еще на самом старте датчики хронометража зафиксировали у Алексея фальстарт, и Георгий автоматически оказался в финале.Его соперником должен был стать Андрей Тюриков на 1200-сильный Nissan GT-R (R35) Gosha Turbo Tech Lucifer, но из-за невыезда того на старт победа оказалась присуждена Георгию Гаракишиеву на Mitsubishi Mirage.Третий этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC состоится 26-27 августа на АСК «Нижегородское кольцо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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