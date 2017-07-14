Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Запорожец против Lamborghini: В Минске состоялся второй этап SMP RDRC

11-13 августа в Минске состоялись совместные соревнования чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC и Unlim 500+ Belarus. В гонках приняли участие 60 пилотов, в их числе за два дня было совершено 250 заездов.

Финальные заезды получились по-настоящему непредсказуемыми. В лидеры вышли переднеприводные автомобили, которые по своей мощности уступают про-модам. Причиной тому послужили особенности дрэг-стрипа. Нестационарная трасса потребовала от организаторов дополнительных усилий при подготовке полотна, однако сделать взлетно-посадочную полосу идеально ровной и добиться большого «зацепа» практически невозможно. В таких условиях пилотам про-модов из-за их высокой мощности было сложнее удерживать автомобили на трассе. Тем самым их соперники получили дополнительное преимущество.

В классе FSA один из фаворитов сезона Владимир Третьяк из Ростова-на-Дону в заезде против Яна Баженова порвал на своем дрэгстере ВАЗ-2108 один из приводов. Другому дрэгстеру – ВАЗ-2110 Эльшана Асланова из Москвы – повезло больше: он смог избежать поломок и завоевать победу в классе. Второе место досталось Яну Баженову на Mitsubishi Mirage, впервые в его карьере в SMP RDRC. Третий результат – у Артёма Демихова на 600-сильном ВАЗ-2108.

В классе FSL встретились самые разные автомобили: Lamborghini Huracan, Mitsubishi Lancer Evolution, Toyota Supra, Nissan Skyline, BMW 5er 525i и даже ЗАЗ 965. Одним из самых запоминающихся заездов оказался старт желтого «Запорожца» Виктора Смирнова из Гомеля против Lamborghini Huracan Агустина Моралеса-Эскомильи из Москвы.

Запорожец против Lamborghini: В Минске состоялся второй этап SMP RDRC

Благодаря полностью переделанным двигателю и коробке передач ЗАЗ 965 мог навязать борьбу итальянскому суперкару, однако его подвел привод: тот порвался, и «советский» автомобиль развернуло. Поэтому на верхнюю ступень подиума поднялся Агустин Моралес-Эскомилья, на второй оказался Виктор Смирнов, третьим стал Сергей Сивирчуков.

В классе FSB первую строчку протокола должны были разыграть между собой Алексей Криволапов на Nissan Skyline и Андрей Тюриков на Nissan GTR (R35), но в связи невыездом Тюрикова на старт победа была присуждена Криволапову.

Запорожец против Lamborghini: В Минске состоялся второй этап SMP RDRC

Самым многочисленным оказался класс US – абсолютный, в который могут быть заявлены автомобили из других классов, а также про-моды. За победу в Минске сражались 20 пилотов. Владимир Третьяк на 700-сильном ВАЗ-2108 навязал серьезную борьбу Дмитрию Саморукову, который выступает на 2500-сильном Dodge Viper DT.

Половину дистанции ВАЗ опережал про-мод, и только под конец прямой тот вырвался вперед за счет своей мощности. Также достаточно неожиданно Георгий Гаракишиев на довольно «скромном» Mitsubishi Mirage опередил дрэгстер Максима Кривобокова и вышел в полуфинальный заезд. Там Гаракишиеву предстояло сразиться с Nissan Skyline Алексея Криволапова. Однако еще на самом старте датчики хронометража зафиксировали у Алексея фальстарт, и Георгий автоматически оказался в финале.

Его соперником должен был стать Андрей Тюриков на 1200-сильный Nissan GT-R (R35) Gosha Turbo Tech Lucifer, но из-за невыезда того на старт победа оказалась присуждена Георгию Гаракишиеву на Mitsubishi Mirage.

Запорожец против Lamborghini: В Минске состоялся второй этап SMP RDRC

Третий этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC состоится 26-27 августа на АСК «Нижегородское кольцо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Забег, велогонка и заплыв - на острове Русском пройдут соревнования по триатлону
14-07-2017, 18:58, Спорт
29 июля в яхт-клубе ДОСААФ на о. Русский (п. Канал, 29, яхт-клуб «Ветераны и юнги флота») состоятся соревнования по триатлону. Организаторы - спортивный клуб IRON TEAM, приглашает помериться силами в...
Подробнее
Антонио Фуоко стал быстрейшим в последний день тестов GP3 в Эшториле
25-03-2016, 15:48, Спорт
Пилот Trident Антонио Фуоко продемонстрировал лучшее время по итогам заключительного тестового дня GP3 в Эшториле. Интересно, что результаты утренней сессии превзошли по скорости лучшие показатели...
Подробнее
Audi опровергла слухи о сделке с Red Bull Racing
22-09-2015, 22:07, Спорт
Немецкий автопроизводитель Audi опроверг информацию о том, что якобы с 2018 года марка вступит в Формулу 1 и будет поставлять моторы Red Bull Racing. После эксперта BBC Эдди Джордана информацию о...
Подробнее
Клуб «Боец» приглашает желающих на занятия самбо
17-08-2014, 21:08, Спорт
Производится набор детей в возрасте от 6 до 12 лет в секцию самбо. Занятия проходят в военно-патриотическом спортивном клубе «Боец» по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 57,...
Подробнее
Черная, желтая, синяя? Чёрная! Renault показали ливрею своего нового автомобиля с индексом RS16
4-02-2016, 01:07, Спорт
Сегодня в пригороде Парижа команда Renault F1 показала публике новую ливрею своего автомобиля сезона-2016. Во время презентации председатель команды Карлос Гон объявил о начале новой эры для...
Подробнее
В начале 2017-го резину за гонщиков, скорее всего, будет выбирать Pirelli
9-07-2016, 14:45, Спорт
В начале 2017 года гонщики Ф1, скорее всего, будут вынуждены использовать уже выбранное количество комплектов, поскольку у Pirelli возникли некоторые производственные проблемы. В этом сезоне правила,...
Подробнее
Стефан Петерансель: Поединок с Лёбом получился напряжённым
15-01-2017, 03:44, Спорт
Гонщик Peugeot Sport Стефан Петерансель рассказал о том, как для него прошёл «Дакар-2017», по итогам которого он одержал рекордную 13-ю победу, опередив во внутрикомандном поединке Себастьена Лёба....
Подробнее
Крис Мик: На Ралли Великобритания холодно и темно
9-11-2015, 10:08, Спорт
Крис Мик, возможно, не обладает таким опытом выступления на домашнем этапе, как некоторые его соперники, но он полон решимости добиться высокого результата на предстоящем Ралли Великобритания, где...
Подробнее
Около 150 юных «амазонок» встретили «Спортивную осень» во Владивостоке
14-11-2015, 18:52, Спорт
В пятницу, 13 ноября, в Краевом доме физкультуры прошло спортивно-массовое мероприятие «Спортивная осень». Организатором события выступили Центр спортивной подготовки женских единоборств города...
Подробнее
Фернандо Алонсо: Трасса в Сочи подходит для плотной борьбы и обгонов
25-04-2017, 15:56, Спорт
Гонщик McLaren-Honda Фернандо Алонсо уверен, что уик-энд в Сочи подарит поклонникам много захватывающих эпизодов борьбы между пилотами благодаря особенностям трассы. «Характер трудностей, с которыми...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU