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Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Знаете ли вы, кто в первой половине сезона-2017 проехал наименьшую дистанцию? Кто десять раз финишировал выше своей стартовой позиции и кому за первые пять гонок удалось пролидировать больше, чем за весь прошлый год? Предлагаем взглянуть на интересную статистику от F1Fanatic.
Льюис Хэмилтон

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Пусть в чемпионате Хэмилтон только второй, но именно он лидировал в гонках больше остальных – 262 круга, т.е. 38,59% от дистанции первых 11 Гран При.
Валттери Боттас

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

По количеству подиумов в первой половине сезона с Боттасом может сравняться только Себастьян Феттель – оба поднимались на пьедестал почёта по восемь раз. Напарник финна Хэмилтон был в первой тройке в шести гонках.
Даниэль Риккардо

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Рекордсменом по количеству отыгранных позиций является Даниэль Риккардо. В Сильверстоуне австралиец стартовал 19-м, а финишировал пятым.
Макс Ферстаппен

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Просто невероятно, но Макс проехал меньше всего кругов. Даже Фернандо Алонсо, пропустивший Гран При Монако, преодолел большую дистанцию. Три поломки машины и две аварии на первом круге привели к тому, что за 11 гонок 19-летний голландец записал в свой актив лишь 398 кругов.
Себастьян Феттель

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Гонщику Ferrari потребовалось всего пять гонок, чтобы достичь прошлогоднего показателя в 90 кругов лидирования. К концу первой половины сезона Феттель пролидировал в общей сложности 221 круг.
Кими Райкконен

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

В семи гонках чемпион мира-2007 финишировал ниже своей стартовой позиции – это наихудший показатель во всём пелотоне.
Серхио Перес

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Кого можно назвать лучшим из остальных за спинами гонщиков трёх ведущих команд? Конечно, это Перес, который трижды – в России, Испании и Канаде – финишировал позади пилотов Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing.
Эстебан Окон

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Новобранец Force India – полная противоположность Райкконена. В десяти гонках француз финишировал выше своей стартовой позиции.
Фелипе Масса

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Если в прошлом сезоне бразильский ветеран уступил Валттери Боттасу в квалификациях со счётом 17:4, то в сражении с новым напарником Лэнсом Строллом ведёт со счётом 9:2.
Лэнс Стролл

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

С квалификационным темпом у канадского новичка пока серьёзные проблемы, о чем свидетельствует тот факт, что семь раз он оставался в первом сегменте. Для сравнения, столько же раз Масса проходил в финальную часть.
Фернандо Алонсо

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

В гонке «500 миль Индианаполиса» двукратный чемпион мира Формулы 1 прервал свою антирекордную серию. Выиграть Алонсо, как известно, не удалось, но зато он впервые за 1036 дней сумел полидировать.
Стоффель Вандорн

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Новый напарник Алонсо по McLaren стал лидером по количеству штрафных позиций на старте. За первую половину сезона бельгиец потерял в общей сложности 63 места, что на семь больше, чем у самого Фернандо.
Карлос Сайнс

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Во всех гонках, в которых он финишировал в первой половине сезона, испанец набирал очки, тогда как его напарник по Toro Rosso Даниил Квят шесть раз заканчивал Гран При за пределами первой десятки.
Даниил Квят

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Когда «сгорят» штрафные баллы Даниила Квята?

Если кому и надо держаться подальше от новых штрафов, то это Квяту. На счету россиянина уже 10 штрафных очков, и получение ещё двух баллов приведёт к автоматическому отстранению от следующего Гран При.
Ромен Грожан

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Гонщик Haas пять раз проходил в третий сегмент квалификации в отличие от партнёра по команде Кевина Магнуссена, который ни разу не сумел преодолеть барьер второго сегмента.
Кевин Магнуссен

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Низкие стартовые позиции датчанин компенсировал уверенными стартами. В 11 гонках он отыграл на первом круге в общей сумме 22 позиции.
Нико Хюлькенберг

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Новобранец Renault стал единственным пилотом, который в нынешнем сезоне ни разу не уступил напарнику в квалификации. Счет между немцем и Джолионом Палмером составляет разгромные 10:0 (Баку, где Палмер пропустил квалификацию, не в счет).
Джолион Палмер

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

В среднем в квалификациях британец был медленнее Хюлькенберга на 1,02 секунды – это самый большой разрыв во всём пелотоне. Даже если не брать во внимание Гран При Австралии, где у Джолиона возникли проблемы с машиной в квалификации, то гандикап всё равно довольно большой и составляет 0,767 секунды.
Маркус Эрикссон

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Швед является рекордсменом по количеству квалификаций, завершённых в первом сегменте. Девять раз он оставался за пределами топ-15.
Паскаль Верляйн

Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017?

Знаете, кто проехал больше кругов на самых мягких шинах Ultrasoft в гонках в первой части сезона? Да, это Верляйн с 206 кругами.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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