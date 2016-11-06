ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как и чем отличился каждый из 20 гонщиков Формулы 1 в первой половине сезона-2017? Знаете ли вы, кто в первой половине сезона-2017 проехал наименьшую дистанцию? Кто десять раз финишировал выше своей стартовой позиции и кому за первые пять гонок удалось пролидировать больше, чем за весь прошлый год? Предлагаем взглянуть на интересную статистику от F1Fanatic.

Льюис Хэмилтон

Пусть в чемпионате Хэмилтон только второй, но именно он лидировал в гонках больше остальных – 262 круга, т.е. 38,59% от дистанции первых 11 Гран При.

Валттери Боттас

По количеству подиумов в первой половине сезона с Боттасом может сравняться только Себастьян Феттель – оба поднимались на пьедестал почёта по восемь раз. Напарник финна Хэмилтон был в первой тройке в шести гонках.

Даниэль Риккардо

Рекордсменом по количеству отыгранных позиций является Даниэль Риккардо. В Сильверстоуне австралиец стартовал 19-м, а финишировал пятым.

Макс Ферстаппен

Просто невероятно, но Макс проехал меньше всего кругов. Даже Фернандо Алонсо, пропустивший Гран При Монако, преодолел большую дистанцию. Три поломки машины и две аварии на первом круге привели к тому, что за 11 гонок 19-летний голландец записал в свой актив лишь 398 кругов.

Себастьян Феттель

Гонщику Ferrari потребовалось всего пять гонок, чтобы достичь прошлогоднего показателя в 90 кругов лидирования. К концу первой половины сезона Феттель пролидировал в общей сложности 221 круг.

Кими Райкконен

В семи гонках чемпион мира-2007 финишировал ниже своей стартовой позиции – это наихудший показатель во всём пелотоне.

Серхио Перес

Кого можно назвать лучшим из остальных за спинами гонщиков трёх ведущих команд? Конечно, это Перес, который трижды – в России, Испании и Канаде – финишировал позади пилотов Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing.

Эстебан Окон

Новобранец Force India – полная противоположность Райкконена. В десяти гонках француз финишировал выше своей стартовой позиции.

Фелипе Масса

Если в прошлом сезоне бразильский ветеран уступил Валттери Боттасу в квалификациях со счётом 17:4, то в сражении с новым напарником Лэнсом Строллом ведёт со счётом 9:2.

Лэнс Стролл

С квалификационным темпом у канадского новичка пока серьёзные проблемы, о чем свидетельствует тот факт, что семь раз он оставался в первом сегменте. Для сравнения, столько же раз Масса проходил в финальную часть.

Фернандо Алонсо

В гонке «500 миль Индианаполиса» двукратный чемпион мира Формулы 1 прервал свою антирекордную серию. Выиграть Алонсо, как известно, не удалось, но зато он впервые за 1036 дней сумел полидировать.

Стоффель Вандорн

Новый напарник Алонсо по McLaren стал лидером по количеству штрафных позиций на старте. За первую половину сезона бельгиец потерял в общей сложности 63 места, что на семь больше, чем у самого Фернандо.

Карлос Сайнс

Во всех гонках, в которых он финишировал в первой половине сезона, испанец набирал очки, тогда как его напарник по Toro Rosso Даниил Квят шесть раз заканчивал Гран При за пределами первой десятки.

Даниил Квят

Когда «сгорят» штрафные баллы Даниила Квята? Если кому и надо держаться подальше от новых штрафов, то это Квяту. На счету россиянина уже 10 штрафных очков, и получение ещё двух баллов приведёт к автоматическому отстранению от следующего Гран При.

Ромен Грожан

Гонщик Haas пять раз проходил в третий сегмент квалификации в отличие от партнёра по команде Кевина Магнуссена, который ни разу не сумел преодолеть барьер второго сегмента.

Кевин Магнуссен

Низкие стартовые позиции датчанин компенсировал уверенными стартами. В 11 гонках он отыграл на первом круге в общей сумме 22 позиции.

Нико Хюлькенберг

Новобранец Renault стал единственным пилотом, который в нынешнем сезоне ни разу не уступил напарнику в квалификации. Счет между немцем и Джолионом Палмером составляет разгромные 10:0 (Баку, где Палмер пропустил квалификацию, не в счет).

Джолион Палмер

В среднем в квалификациях британец был медленнее Хюлькенберга на 1,02 секунды – это самый большой разрыв во всём пелотоне. Даже если не брать во внимание Гран При Австралии, где у Джолиона возникли проблемы с машиной в квалификации, то гандикап всё равно довольно большой и составляет 0,767 секунды.

Маркус Эрикссон

Швед является рекордсменом по количеству квалификаций, завершённых в первом сегменте. Девять раз он оставался за пределами топ-15.

Паскаль Верляйн

Знаете, кто проехал больше кругов на самых мягких шинах Ultrasoft в гонках в первой части сезона? Да, это Верляйн с 206 кругами.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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