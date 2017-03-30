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Джеймс Аллен сравнивает звёзд современной Формулы 1 с Михаэлем Шумахером

Известный британский эксперт Джеймс Аллен, отвечая на вопросы болельщиков, поделился мнением о том, можно ли кого-нибудь из действующих гонщиков Формулы 1 поставить в один ряд с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Это очень интересный вопрос. Да, Шумахер был лучшим, и Мика Хаккинен смог бороться с ним на равных лишь три сезона, Найджел Мэнселл и Ален Прост ушли через пару лет после его прихода, а Айртон Сенна погиб. Так что путь к величию оказался открыт, – пишет Аллен в своем блоге. – В конце карьеры его одолел Фернандо Алонсо, но до этого Шумахеру не было равных. Ferrari предоставила ему невероятную машину, заботилась о каждой мелочи, чтобы обеспечить преимущество над конкурентами. Поэтому, наверное, он казался чуть лучше, чем был на самом деле. Но никаких сомнений, это был гонщик высочайшего класса.

Сейчас у нас есть четырехкратный чемпион, трехкратный чемпион и двукратный чемпион, а также несколько очень интересных молодых гонщиков.

На мой взгляд, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо на пике формы можно сравнить с Шумахером. Ни один из этих гонщиков не идеален, но оба исключительные и стабильные. Феттель также исключителен и настоящий работяга, но, как мы видели в 2014 и 2016 году, ему требуется время на адаптацию к новым машинам и правилам.

Джеймс Аллен сравнивает звёзд современной Формулы 1 с Михаэлем Шумахером

У Макса Ферстаппена есть всё, чтобы стать лучшим, но ему только 19 лет и нужно многому научиться, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Я не говорю, что сейчас он ничего не делает, но, безусловно, ему нужно продолжать набираться опыта. Даниэль Риккардо также на многое способен, но чтобы включиться в спор за титул, ему нужно провести один-два сезона за рулём действительно конкурентоспособной машины. Он не так быстр, как Ферстаппен, но у него есть много тузов в рукаве и он по-максимуму реализует имеющиеся возможности,

У Кими Райкконена было всё, чтобы стать вторым Хаккиненом. Он выиграл чемпионат, но сейчас это уже не тот Кими, что был в 20 лет.

Также я отметил бы Хуана-Пабло Монтойю, который в Формуле 1 не сумел реализовать большую часть своего таланта».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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