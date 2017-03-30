ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джеймс Аллен сравнивает звёзд современной Формулы 1 с Михаэлем Шумахером Известный британский эксперт Джеймс Аллен, отвечая на вопросы болельщиков, поделился мнением о том, можно ли кого-нибудь из действующих гонщиков Формулы 1 поставить в один ряд с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. «Это очень интересный вопрос. Да, Шумахер был лучшим, и Мика Хаккинен смог бороться с ним на равных лишь три сезона, Найджел Мэнселл и Ален Прост ушли через пару лет после его прихода, а Айртон Сенна погиб. Так что путь к величию оказался открыт, – пишет Аллен в своем блоге. – В конце карьеры его одолел Фернандо Алонсо, но до этого Шумахеру не было равных. Ferrari предоставила ему невероятную машину, заботилась о каждой мелочи, чтобы обеспечить преимущество над конкурентами. Поэтому, наверное, он казался чуть лучше, чем был на самом деле. Но никаких сомнений, это был гонщик высочайшего класса. Сейчас у нас есть четырехкратный чемпион, трехкратный чемпион и двукратный чемпион, а также несколько очень интересных молодых гонщиков. На мой взгляд, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо на пике формы можно сравнить с Шумахером. Ни один из этих гонщиков не идеален, но оба исключительные и стабильные. Феттель также исключителен и настоящий работяга, но, как мы видели в 2014 и 2016 году, ему требуется время на адаптацию к новым машинам и правилам. У Макса Ферстаппена есть всё, чтобы стать лучшим, но ему только 19 лет и нужно многому научиться, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Я не говорю, что сейчас он ничего не делает, но, безусловно, ему нужно продолжать набираться опыта. Даниэль Риккардо также на многое способен, но чтобы включиться в спор за титул, ему нужно провести один-два сезона за рулём действительно конкурентоспособной машины. Он не так быстр, как Ферстаппен, но у него есть много тузов в рукаве и он по-максимуму реализует имеющиеся возможности, У Кими Райкконена было всё, чтобы стать вторым Хаккиненом. Он выиграл чемпионат, но сейчас это уже не тот Кими, что был в 20 лет. Также я отметил бы Хуана-Пабло Монтойю, который в Формуле 1 не сумел реализовать большую часть своего таланта».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Новобранец Mercedes Валттери Боттас считает, что не стоит говорить о проблемах с обгонами в 2017 году после одной единственной гонки, прошедшей на полугородской трассе в Мельбурне. На Гран При... Подробнее Пилот McLaren-Honda Фернандо Алонсо признал, что Гран При Австралии получится непростым для команды из Уокинга. «После двух сложных недель тестов в Барселоне мы готовы к трудному уик-энду в... Подробнее Ежегодное подведение итогов соревнований по виндсерфингу и кайтсерфингу состоялось во Владивостоке. Мероприятие получило символичное название «Дыхание Сибири». В течение вечера лучшие спортсмены... Подробнее В это воскресенье, 18 октября, в скейт-парке на территории Спортивной гавани во Владивостоке прошел финал соревнований среди спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта. Состязания... Подробнее Сегодня были подведены итоги глобального опроса болельщиков Формулы 1, который был призван узнать их мнение о нынешнем состоянии спорта и понять, что они хотят видеть в будущем... Подробнее Практически на свой день рождения резервный пилот McLaren Кевин Магнуссен узнал, что команда из Уокинга прекращает с ним сотрудничество со следующего сезона, причем проинформировали его коротким... Подробнее В минувшие выходные на скальном массиве Пржевальского, недалеко от поселка Екатериновка под Находкой, прошел открытый Чемпионат Приморского края по ледолазанию. В соревнованиях приняли участие... Подробнее Кевин Магнуссен может перейти в американскую серию IndyCar, если не сохранит место в Renault в Формуле 1 на сезон-2017. Как сообщает издание Racer, в приглашении датчанина, имеющего определённую... Подробнее Фернандо Алонсо сказал, что сейчас все его мысли связаны с повышением конкурентоспособности Ferrari, а не с собственным будущим в Скудерии после сезона-2016, когда истечет действие нынешнего... Подробнее Грузинский пилот Давит Каджая прокомментировал свой успех в гонке открытия TCR на домашней трассе в Рустави. Кумир местных трибун стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 15 кругов, в конце... Подробнее