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Ford GT40 получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане - автоновости

Ford GT40 получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане - автоновостиFord GT40 получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Автор фото: фирма-производитель

Суперкар Ford GT40 — машина более чем знаковая для «голубого овала». Первое поколение модели создавалось специально для гонки на выносливость в Ле-Мане. Американцам очень хотелось обойти конкурентов из Ferrari и в итоге им это удалось. Причем дважды подряд.

В честь 50-летнего юбилея победителя Ле-Мана 1967-го года – Ford GT40 Mark IV под управлением Дэна Герни и Энтони Джозефа Фойта Ford выпустил спецверсию современного GT40, которая получила название GT ’67 Heritage Edition.

Машина окрашена в красный Race Red с белыми полосами и набором деталей из неокрашенного углеродного волокна. На капот и двери нанесена графика в виде цифры «1» в круге фирменным белым цветом Frozen White. Матово-серебристые колесные диски диаметром 20 дюймов изготовлены ковкой из цельных кусков алюминия, колесные гайки – контрастного черного цвета. Образ дополняют красные суппорты тормозной системы и окрашенные в серебристый цвет корпуса наружных зеркал.

В салоне – новая кожаная отделка углеволоконных «ковшей» с красной прострочкой, которая продолжается на рулевом колесе. Ремни безопасности сплетены из нитей красного цвета, подрулевые переключатели скоростей изготовлены из матового анодированного алюминия. Накладки из неполированной нержавеющей стали украшают переднюю панель, воздуховоды климатической системы и X-образных элементов в верхней части кресел.

Другими отличиями Ford GT ’67 Heritage edition являются уникальная идентификационная табличка с порядковым номером автомобиля в серии, пороги из неокрашенного углеволокна и изготовленные из этого же материала решетки воздуховодов и центральная консоль.


Годом ранее был представлен Ford GT ’66 Heritage edition, выпущенный в честь победившего в 1966-м году GT40 Mark II (экипаж Брюс МакЛарен – Крис Эймон). Матово- или глянцево-черный суперкар с золотистыми колесными дисками был украшен серебристой графикой с цифрой «2» и золотистыми деталями отделки в интерьере.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:46      |      Категория:  Автоновости
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