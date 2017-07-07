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19-20 августа Moscow Raceway примет этапы РСКГ и SMP Формулы 4

Подмосковный автодром Moscow Raceway готовится принять главные кузовные гонки страны. Пилоты четырех классов СМП РСКГ продолжат сражение за очки в зачет чемпионата и Кубка России, а компанию им составят участники североевропейской серии SMP Формула 4. Таким образом, за два дня зрители увидят 11 гонок, насыщенных борьбой, неожиданными сменами позиций на высочайших скоростях, яркими победами и обидными сходами.

Кроме того, уик-энд станет настоящим праздником и отличным способом провести выходные для всех зрителей, которые придут на Moscow Raceway: помимо гонок организаторы и партнеры СМП РСКГ приготовили множество активностей в паддоке. Традиционно один из болельщиков станет обладателем нового автомобиля марки Lada.

19-20 августа Moscow Raceway примет этапы РСКГ и SMP Формулы 4

«Вход на автодром Moscow Raceway в эти выходные, как и на другие этапы Российской серии кольцевых гонок, бесплатный, – прокомментировал руководитель СМП РСКГ Олег Петриков. – На этот раз зрителей ожидают тест-драйвы дорожных автомобилей Lada и Mini, экспозиция дрифтеров серии РДС и TrackRaceDays.

Разумеется, будут и автограф-сессии, во время которых вы сможете пообщаться с известными пилотами, и открытый паддок: взрослые и дети смогут увидеть, как гоночные автомобили готовят к стартам».

В субботу, 19 августа, ранним утром начнутся квалификационные заезды, а уже в 11:00 российские, испанские, финские, голландские и прибалтийские пилоты серии SMP Формула 4 NEZ Championship выведут свои автомобили на трассу, чтобы занять места на стартовой прямой.

Аналогичная процедура ожидает участников Российской серии кольцевых гонок. Первыми в 12:10 начнут построение участники класса Супер-продакшн, где представлены 250-сильные седаны Lada Vesta и Granta, купе Subaru BRZ RCRS и хэтчбеки Honda Civic.

Затем, после автограф-сессии, на сцену выйдут пилоты самого мощного, быстрого и престижного зачета Туринг. Его пелетон состоит из 350-сильных седанов Lada Vesta, Audi RS3 и хэтчбеков SEAT Leon, аналогичных тем, что выступают в международной серии TCR.

Продолжит субботнюю программу выступление участников зачета Туринг-Лайт и Национальный. Традиционно высокая популярность этого класса, в котором на старт выходят по 30 и более соперников, обещает жаркую борьбу.

Наконец, в 17:30 стартует заключительная субботняя гонка: молодые пилоты SMP Формула 4 NEZ проведут второй боевой заезд.

В воскресенье, 20 августа, если хотите успеть на предстартовую процедуру Национального класса, лучше приехать на Moscow Raceway к 10:30 – у вас будет 20 минут, чтобы занять места на трибунах перед стартом. Затем свой второй заезд проведут пилоты зачета Туринг-Лайт, после чего вновь будет перерыв на автограф-сессию. После нее все внимание будет приковано к гонке класса Туринг, а затем – к заезду класса Супер-продакшн. Завершит гоночную программу этого уик-энда третья гонка формул – она стартует в 16:10.

Трансляции соревнований выйдут в эфире телеканалов «Матч! Наш спорт», «Авто24» и на медиапортале smp-rskg.tv.

19-20 августа Moscow Raceway примет этапы РСКГ и SMP Формулы 4Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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