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Правительство выделит 430 млн рублей на поддержку сокращаемых с АвтоВАЗа - автоновости

Правительство выделит 430 млн рублей на поддержку сокращаемых с АвтоВАЗа - автоновостиПравительство выделит 430 млн рублей на поддержку сокращаемых с АвтоВАЗа

Несмотря на заявления руководства АвтоВАЗа о сохранении персонала, данные о том, что с завода в этом году будет так или иначе сокращено около четырех тысяч подтверждаются тем фактом, что на их поддержку из федерального бюджета выделят 430 миллионов рублей.

Деньги получит правительство Самарской области и сам АвтоВАЗ. Часть из них будет направлена на создание новых рабочих мест для тех рабочих завода, которые находятся под риском увольнения, заявил РИА «Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

АвтоВАЗ продолжает оптимизацию численности персонала. На начало 2017 года количество работников составляло 43 тыс. человек, по планам к концу следующего года их число должно сократиться до 32 тыс. Оптимизация персонала проводится за счет перевода сотрудников в компании в созданном Технопарке и заключения соглашений с теми, кто готов уйти на пенсию. Однако, под риском сокращения остается около 4000 человек.

Часть из выделяемых из федерального бюджета средств направят в Технопарк для создания рабочих мест, а часть — на программы переобучения для сокращаемых сотрудников.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:56      |      Категория:  Автоновости
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