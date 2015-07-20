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Мадс Остберг не выступит на Ралли Германия после инцидента в ERC

Мадс Остберг пропустит Ралли Германия, которое пройдёт в ближайший уик-энд, сообщает AUTOSPORT.

Норвежец планировал выступить в классе WRC2 за рулём Ford Fiesta R5, но после инцидента на этапе ERC в Польше в начале августа отказался от участия. Тогда на высокой скорости на машине Остберга отказал усилитель руля.

«Было очень страшно, поскольку это произошло на входе в скоростной поворот. Скорость в тот момент составляла 180 км/ч, но мне удалось сохранить контроль над машиной, – рассказал Мадс. – Наш автомобиль на два поколения старше, чем версия R5 в WRC2. Мы можем в короткие строки обновить механическую часть, но не программное обеспечение.

Так как пока мы не разобрались в ситуации и нет 100% гарантии, что это не повторится, мы решили отказаться от участия в Ралли Германия».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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