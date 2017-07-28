Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Рассекречены характеристики самой крутой Lada Vesta - автоновости

Рассекречены характеристики самой крутой Lada Vesta - автоновостиРассекречены характеристики самой крутой Lada Vesta

Автор фото: instagram/vesta_cars

В сети появились первые фотографии предсерийного экземпляра Lada Vesta Sport, а также стали известные некоторые технические характеристики этого спортивного седана.

Седан будет оснащаться 1,8-литровым бензиновым двигателем, который форсируют до 149 л.с. В ходе модернизации агрегат получил новые распредвалы, впуск и выпуск, а также новую калибровку блока управления двигателем. Также на заводе рассматривают возможность форсирования мотора 1.8 л. до рекордных показателей в 180 л.с.

Динамические характеристики седана станут известны ближе к старту продаж, который намечен на апрель следующего года.

Седан Lada Vesta Sport получит усиленные тормоза (задние – дисковые), новые пружины и амортизаторы, подвеску со спортивными настройками, уменьшенный клиренс, оригинальный аэродинамический обвес. Также в автомобиле установят модернизированную коробку передач, сообщает паблик RCI в соцсети Вконтакте.. В салоне будут установлены новые сидения с улучшенной боковой поддержкой, яркой прострочкой и нашивками «Vesta Sport».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 20:43      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Opel Corsa обзавелась «перченной» версией - автоновости
28-07-2017, 04:50, Автоновости
Компания Opel представила на европейском рынке новую топовую версию компактного хэтчбека Corsa. Автомобиль с литерой S названии получил 1,4-литровый мотор мощностью 150 л.с....
Подробнее
Lada 4x4 могут лишить полного привода
18-04-2014, 05:00, Автоновости
АвтоВАЗ проводит исследование общественного мнения, посвященное выпускаемому на предприятии внедорожнику....
Подробнее
Компания Geely намерена вывести на авторынок России «внедорожный» хэтчбек
12-01-2014, 03:20, Автоновости
Geely LC Cross – это, по сути, «внедорожная» модификация хэтчбека Geely LC. В 2014 году китайский автопроизводитель намерен начать ее поставки на отечественный рынок. От базового хэтча LC Cross...
Подробнее
В третьем квартале отмечается падение производства на питерских автозаводах
23-10-2013, 02:40, Автоновости
За период январь—сентябрь текущего года с конвейеров петербургских автомобильных предприятий Toyota, Hyundai, GM, Nissan сошли 285 900 автомобилей, что на 1% больше, чем было выпущено за такой же...
Подробнее
Hyundai Solaris на российском рынке стал стоить дороже - автоновости
19-10-2015, 06:06, Автоновости
Одна из самых популярных в России иномарок подорожала. Правда, цена базовой версии осталась без изменений....
Подробнее
Обновленный Ford EcoSport появится уже в этом полугодии - автоновости
29-04-2015, 11:40, Автоновости
Американский автопроизводитель Ford готовится в очередной раз обновить один из самых своих популярных кроссоверов....
Подробнее
По Москве начал курсировать первый гибридный троллейбус - автоновости
14-07-2016, 07:46, Автоновости
Маршрут гибрида проходит от Проспекта Буденного до Лубянской площади....
Подробнее
Ситикары будущего
4-05-2010, 10:43, Автоновости
В рамках Всемирной промышленной выставки Expo 2010, которая будет проходить в Китае с 1 мая по 31 октября нынешнего года, компания General Motors представит своё видение персональных средств...
Подробнее
Продажи Bentley в России продолжают расти - автоновости
1-10-2016, 08:50, Автоновости
За год продажи британских автомобилей выросли на 33,3 процента....
Подробнее
АвтоВАЗ расширяет комплектацию Lada Kalina - автоновости
1-09-2015, 07:50, Автоновости
АвтоВАЗ готовит новую комплектацию Lada Kalina....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU