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Honda готовит новые спецификации

Глава подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава рассказал, что моторист готовит больше спецификаций на этот сезон, чем планировалось раньше.

В Баку производитель привез третью спецификацию, однако только в Австрии впервые опробовал ее в гонке.

В Honda не знают, что именно нужно обновить в двигателе

«Мы продолжим обновления и представим еще две или три версии, – заявил Хасегава в интервью RACER. – Нужно продумать, как именно внедрять новинки, чтобы избежать штрафов на таких трассах, как Сингапур».

На вопрос станет ли McLaren-Honda конкурентоспособнее во второй половине сезона Хасегава ответил утвердительно.

«Мы точно должны увеличить производительность, однако пока не скажу насколько», – продолжил руководитель.

Также Хасегава подчеркнул, что по сравнению с остальными мотористами большего прогресса добивается именно Honda, однако это естественный для аутсайдера процесс.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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