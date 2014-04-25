ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Honda готовит новые спецификации Глава подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава рассказал, что моторист готовит больше спецификаций на этот сезон, чем планировалось раньше. В Баку производитель привез третью спецификацию, однако только в Австрии впервые опробовал ее в гонке. В Honda не знают, что именно нужно обновить в двигателе «Мы продолжим обновления и представим еще две или три версии, – заявил Хасегава в интервью RACER. – Нужно продумать, как именно внедрять новинки, чтобы избежать штрафов на таких трассах, как Сингапур». На вопрос станет ли McLaren-Honda конкурентоспособнее во второй половине сезона Хасегава ответил утвердительно. «Мы точно должны увеличить производительность, однако пока не скажу насколько», – продолжил руководитель. Также Хасегава подчеркнул, что по сравнению с остальными мотористами большего прогресса добивается именно Honda, однако это естественный для аутсайдера процесс.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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