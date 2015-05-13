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Opel остановил работы по созданию флагманского кроссовера - автоновости

Opel остановил работы по созданию флагманского кроссовера - автоновостиOpel остановил работы по созданию флагманского кроссовера

Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel планировала настоящее наступление в сегменте кроссоверов и флагманскую позицию должен был занять большой кроссовер на базе Insignia, который смог бы конкурировать с такими машинами как Ford Edge или Volkswagen Atlas/Teramont. Однако, судя по последним новостям из Рюссельхайма, работы над этой моделью остановлены.

Причин остановки разработки две. Первая, концерн PSA, который купил Opel, не имеет сейчас достаточных средств для инвестиций в новый проект. Вторая — французы хотят полностью отказаться от платформ General Motors и перевести все модели Opel на собственную модульную архитектуру EMP2. Соответственно, сейчас перед компанией стоит задача перевести на эту «тележку» следующее поколение Opel Corsa, дебют которой перенесли на 2019 год.

В любом случае, в ближайшее время планы Opel должны проясниться. Новый глава компании Майкл Лохшеллер, назначенный в июне этого года, взял 100 дней на то, чтобы подготовить бизнес-план по развитию марки.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:44      |      Категория:  Автоновости
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