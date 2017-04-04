ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Mercedes нужно быть готовой к неожиданностям Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что коллективу следует быть начеку до конца сезона, особенно в вопросах резины. «Мы уже многое сделали и почти решили проблемы, однако всё равно нужно остерегаться ловушек, – процитировали Хэмилтона в F1i.com. – Допустим, по последним гонкам стало понятно, что стоит нам атаковать сильнее, резина начинает сразу пузыриться. Это во многом зависит от трассы. Все видели, как у Ferrari в Сильверстоуне взорвались покрышки. Мы изучаем проблему, а я постоянно задаю вопросы своим гоночным инженерам, чтобы понять, как лучше обращаться с резиной и насколько сильно можно атаковать. Мы продолжаем исследовать тему, и так будет до самого конца сезона. Пускай мы в сильной позиции, нам нужно быть готовыми к неожиданностям».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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