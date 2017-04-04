Льюис Хэмилтон: Mercedes нужно быть готовой к неожиданностям
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что коллективу следует быть начеку до конца сезона, особенно в вопросах резины.«Мы уже многое сделали и почти решили проблемы, однако всё равно нужно остерегаться ловушек, – процитировали Хэмилтона в F1i.com. – Допустим, по последним гонкам стало понятно, что стоит нам атаковать сильнее, резина начинает сразу пузыриться. Это во многом зависит от трассы.Все видели, как у Ferrari в Сильверстоуне взорвались покрышки. Мы изучаем проблему, а я постоянно задаю вопросы своим гоночным инженерам, чтобы понять, как лучше обращаться с резиной и насколько сильно можно атаковать.Мы продолжаем исследовать тему, и так будет до самого конца сезона. Пускай мы в сильной позиции, нам нужно быть готовыми к неожиданностям».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Команды Williams и Force India опровергли факт вручения мандата Mercedes для представления их планов на собрании больших команд Формулы 1 в Канаде. На повестке дня встречи Mercedes, Ferrari, McLaren...
Чемпионский титул - подарок к Международному женскому дню для футболисток Дальнего Востока. В канун праздника завершилось зональное Первенство по мини-футболу среди женских любительских команд. Число...
В понедельник, 5 сентября, во Владивостоке стартует Чемпионат Военно-Морского Флота Российской Федерации. Церемония открытие состоится в 11.00 ч. на водноспортивной станции ЦСКА (ул. Набережная, 7)....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!