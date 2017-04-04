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Льюис Хэмилтон: Mercedes нужно быть готовой к неожиданностям

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что коллективу следует быть начеку до конца сезона, особенно в вопросах резины.

«Мы уже многое сделали и почти решили проблемы, однако всё равно нужно остерегаться ловушек, – процитировали Хэмилтона в F1i.com. – Допустим, по последним гонкам стало понятно, что стоит нам атаковать сильнее, резина начинает сразу пузыриться. Это во многом зависит от трассы.

Все видели, как у Ferrari в Сильверстоуне взорвались покрышки. Мы изучаем проблему, а я постоянно задаю вопросы своим гоночным инженерам, чтобы понять, как лучше обращаться с резиной и насколько сильно можно атаковать.

Мы продолжаем исследовать тему, и так будет до самого конца сезона. Пускай мы в сильной позиции, нам нужно быть готовыми к неожиданностям».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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