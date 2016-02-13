Volkswagen представил машину для «больших» путешествий - автоновости

Volkswagen California — мечта автомобильного путешественника. Автомобиль, созданный на базе микроавтобуса Caravelle, имеет все необходимое для путешествий, а его крыша может подниматься, образуя еще одно большое спальное место.

Но в коммерческом отделении компании решили, что многим обычной California будет мало и подготовили протип большой версии, созданной на базе Crafter нового поколения. У версии XXL, созданной на базе фургона длиной почти шесть метров нет подъемной крыши. Вместо нее установлена надстройка из пластика, увеличивающая высоту машины до 2,9 метров.

В салоне у Volksawagen California XXL есть все необходимое для путешествий. Кроме трансформируемых спальных мест здесь есть обязательные для кемпера такого класса кухонный уголок с плитой и мойкой, множество шкафчиков, туалет и даже душевая кабинка.

На выставке автокемпер будет представлен в качестве концепта, но в Volkswagen говорят, что готовы наладить серийный выпуск таких автомобилей в случае положительной реакции публики и достаточного числа заказов на машину.