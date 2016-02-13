Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Volkswagen представил машину для «больших» путешествий - автоновости

Volkswagen представил машину для «больших» путешествий - автоновостиVolkswagen представил машину для «больших» путешествий

Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen California — мечта автомобильного путешественника. Автомобиль, созданный на базе микроавтобуса Caravelle, имеет все необходимое для путешествий, а его крыша может подниматься, образуя еще одно большое спальное место.

Но в коммерческом отделении компании решили, что многим обычной California будет мало и подготовили протип большой версии, созданной на базе Crafter нового поколения. У версии XXL, созданной на базе фургона длиной почти шесть метров нет подъемной крыши. Вместо нее установлена надстройка из пластика, увеличивающая высоту машины до 2,9 метров.

В салоне у Volksawagen California XXL есть все необходимое для путешествий. Кроме трансформируемых спальных мест здесь есть обязательные для кемпера такого класса кухонный уголок с плитой и мойкой, множество шкафчиков, туалет и даже душевая кабинка.

На выставке автокемпер будет представлен в качестве концепта, но в Volkswagen говорят, что готовы наладить серийный выпуск таких автомобилей в случае положительной реакции публики и достаточного числа заказов на машину.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:45      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Рестайлинговый Subaru XV появится на российском рынке в марте - автоновости
13-02-2016, 21:57, Автоновости
Subaru рассказала об изменениях в обновленном кроссовере XV и назвала приблизительную дату начала продаж....
Подробнее
В 2015 году количество попыток угона автомобилей выросло в 1,5 раза - автоновости
3-02-2016, 21:57, Автоновости
Самой популярной маркой у угонщиков в прошлом году стала Toyota....
Подробнее
Гастарбайтерам запретили садиться за руль - автоновости
5-06-2017, 09:03, Автоновости
Вступил в силу закон, который запрещает водителям с иностранными правами заниматься профессиональной деятельностью в России: они должны сдать экзамены в ГИБДД и заменить национальные права на...
Подробнее
ГАЗ 231000-244 Соболь – популярный легкий грузовичок на российском рынке
18-12-2013, 17:40, Автоновости
Легкий коммерческий автомобиль ГАЗ 231000-244, больше известный в народе как «Соболь», вне всякого сомнения, является одной из наиболее популярных моделей в своем сегменте не только на российском...
Подробнее
Toyota готова заплатить правительству США миллиард долларов за прекращение расследования - автоновости
12-02-2014, 17:38, Автоновости
Японский автогигант Toyota обязался выплатить правительству США штраф в размере одного миллиарда долларов за сокрытие данных о жалобах американских автовладельцев....
Подробнее
Строительство Северо-западной хорды выполнено более, чем наполовину - автоновости
21-06-2016, 07:47, Автоновости
Нагрузка на МКАД и Третье транспортное кольцо будет снижена уже через пару лет....
Подробнее
Владельцы Kia в России просят компанию увеличить гарантийный срок катализатора - автоновости
16-02-2016, 20:04, Автоновости
Российские клиенты Kia подписали коллективное обращение к компании «Киа Моторс Рус»....
Подробнее
Индийский автогигант включился в работу над технологиями автопилота - автоновости
6-12-2015, 05:00, Автоновости
Индийский автогигант Tata Motors собирается создать собственный автомобиль-беспилотник....
Подробнее
PSA в 2018 году начнет сборку коммерческой техники в России - автоновости
27-07-2017, 04:48, Автоновости
Французский концерн PSA подтвердил свои планы по организации производства коммерческой техники в России. Планируется, что уже с 2018 года у нас будут собирать Peugeot Expert и Citroen Jumpy....
Подробнее
Льготное автокредитование Nissan
20-08-2013, 15:56, Новости, Автоновости
АвтоСпецЦентр, представитель компании Nissan на Ленинградском шоссе, счастлив сказать, собственно фирма Nissan поддерживает муниципальную програмку льготного кредитования покупателей автомобилей и...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU