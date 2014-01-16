Джин Хаас: Преимущество трех команд вгоняет меня в депрессию
Владелец Haas Джин Хаас пожаловался на слишком большой разрыв между тремя лидирующими командами и остальным пелотоном.«Наши гонщики приносят очки, у нас хороший автомобиль, – заявил Хаас в интервью AUTOSPORT. – Но нас удручает отставание в секунду-две на круге от лидеров.Честно говоря, непонятно, как можно столько проигрывать, учитывая нашу технику. Кроме первых трех команд все находятся в одной лодке.Лидеры просто на несколько световых лет впереди, и именно это больше всего меня беспокоит. Они к тому же разрабатывают собственные двигатели, трансмиссию и шасси – это дает им явное преимущество.Как справиться с этой проблемой? Отсутствие ответа на этот вопрос вгоняет меня в депрессию.Формуле 1 предстоит решить дилемму лидеров и столпившихся вплотную в пределах секунды середняков. Мы равны с точки зрения конкуренции, проблема в том, что есть группа далеко впереди. Реальность такова, что у остальных просто нет шанса на победу. С шестого по 20 место никто не может выиграть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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