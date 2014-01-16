ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джин Хаас: Преимущество трех команд вгоняет меня в депрессию Владелец Haas Джин Хаас пожаловался на слишком большой разрыв между тремя лидирующими командами и остальным пелотоном. «Наши гонщики приносят очки, у нас хороший автомобиль, – заявил Хаас в интервью AUTOSPORT. – Но нас удручает отставание в секунду-две на круге от лидеров. Честно говоря, непонятно, как можно столько проигрывать, учитывая нашу технику. Кроме первых трех команд все находятся в одной лодке. Лидеры просто на несколько световых лет впереди, и именно это больше всего меня беспокоит. Они к тому же разрабатывают собственные двигатели, трансмиссию и шасси – это дает им явное преимущество. Как справиться с этой проблемой? Отсутствие ответа на этот вопрос вгоняет меня в депрессию. Формуле 1 предстоит решить дилемму лидеров и столпившихся вплотную в пределах секунды середняков. Мы равны с точки зрения конкуренции, проблема в том, что есть группа далеко впереди. Реальность такова, что у остальных просто нет шанса на победу. С шестого по 20 место никто не может выиграть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 16 января факелы Эстафеты Олимпийского огня будут переданы еще двум муниципальным районам Приморского края. Шкотовскому району преподнесет факелоносец Лагутенко Надежда символ Эстафеты огня.... Подробнее Берни Экклстоун больше не является владельцем коммерческих прав Ф1, как сообщают в Auto Motor und Sport. 23 января глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун покинул свою должность. Слухи о подобном... Подробнее Воспитанница омского волейбола, игрок Суперлиги Ольга Ефимова перешла в нашу «Приморочку». Ефимова в составе «молодежки» «Омички» становилась серебряным призером Молодежного чемпионата, в Омске же... Подробнее Приморская яхта «Эльфин», невольно ставшая центром международного конфликта с КНДР, пришвартовалась к родному владивостокскому берегу яхт-клуба «Семь футов»17 мая приблизительно около 13 часов. На... Подробнее Команда Mercedes рассматривает возможность использования радикального Т-образного антикрыла в предстоящем сезоне. В Mercedes признались, что пока размышляют об использовании либо полноценного... Подробнее Всего несколько минут перед судьями и зрителями, за которыми стоит год напряженных тренировок. Занятия по три часа в день, синяки и растяжения. Но и на соревнованиях нагрузка большая: выступить нужно... Подробнее 6 января приморский "Адмирал" во втором матче новогодней домашней серии принимал магнитогорский "Металлург". Состав приморцев претерпел ряд изменений после встречи с "Салаватом Юлаевым". На пост... Подробнее Феликс Розенквист в драматичном финале выиграл Гран При Макао Формулы 3, несмотря на то, что на первых кругах откатился с поула на четвертое место. Сначала шведа прошёл его напарник по Mucke Лукас... Подробнее Бывший гонщик по развитию команды Ф1 Williams Алекс Линн впервые примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» в составе BMW, сообщили в AUTOSPORT.com. Помимо 23-летнего британца в майской гонке... Подробнее Сегодня футболисты "Луча-Энергии" проведут свой первый гостевой матч Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2015/2016 года. В Саратове наша дружина встретится с местным... Подробнее