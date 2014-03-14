Geely представила конкурента Lada XRAY - автоновости

Компания Geely рассекретила свою новую модель Vision X3. На первый взгляд перед нами очередной китайский кроссовер, но на самом деле этот автомобиль является приподнятым хэтчбеком, сделанным по такому же принципу, что и Lada XRAY.

Создан Geely Vision X3 на базе хэтчбека GC5, который под индексом SC5-RV был представлен еще в 2010 году. Однако, новая передняя часть, созданная под руководством шеф-дизайнера компании Петера Хомбери и вседорожная атрибутика преобразили машину практически до неузнаваемости.

Полностью был изменен салон, который получил новые приборную панель и мультимедийную систему с большим экраном. В некоторых версиях доступна двухцветная отделка салона, машина получила две подушки безопасности, систему стабилизации и кондиционер.

Под капотом у новинки 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 л.с. Двигатель может агрегатироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом».

На российском рынке Geely Vision X3 конкурировал бы с Renault Sandero Stepway и Lada XRAY: машины практически идентичны по размерам, да и по оснащению близки. Однако, появится ли он у нас — большой вопрос, оба конкурента локализованы и вряд ли Geely удастся ввозить автомобили и сохранить невысокую цену автомобиля.

