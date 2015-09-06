ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Формула 1 может вернуться в Аргентину? По сообщениям аргентинской редакции ESPN, Аргентина является одним из кандидатов на возвращение в календарь Ф1. Гоночный директор FIA Чарли Уайтинг на прошлой неделе посетил автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе, чтобы оценить, насколько трасса и ее инфраструктура соответствуют требованиям Ф1. «Цель – вернуть Формулу 1 в Аргентину», – заявил журналист ESPN Матиас Санчес, которому удалось поговорить с Уайтингом во время инспекции трассы. Последний раз Формула 1 приезжала в Аргентину в 1998 году, а разговоры о возвращении Ф1 в эту страну ведутся уже давно. Особенно эта тема стала актуальной после прихода Liberty Media, намеренной расширить географию Формулы 1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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