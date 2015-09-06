Формула 1 может вернуться в Аргентину?

По сообщениям аргентинской редакции ESPN, Аргентина является одним из кандидатов на возвращение в календарь Ф1.Гоночный директор FIA Чарли Уайтинг на прошлой неделе посетил автодром имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе, чтобы оценить, насколько трасса и ее инфраструктура соответствуют требованиям Ф1.«Цель – вернуть Формулу 1 в Аргентину», – заявил журналист ESPN Матиас Санчес, которому удалось поговорить с Уайтингом во время инспекции трассы.Последний раз Формула 1 приезжала в Аргентину в 1998 году, а разговоры о возвращении Ф1 в эту страну ведутся уже давно. Особенно эта тема стала актуальной после прихода Liberty Media, намеренной расширить географию Формулы 1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
«Приморочка» уступила во втором товарищеском матче «Сахалину» со счетом 1:3. Серия спаренных игр во Владивостоке против соперника по чемпионату Высшей лиги «А» завершилась ничьей. Напомним, что днем...
Сразу три приморские хоккейные команды готовятся к финальным играм VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ), которые пройдут в Сочи с 3 по 17 мая. В...
В Хабаровске завершился окружной семинар-совещание по актуальным вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Дальневосточном федеральном округе. В...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!