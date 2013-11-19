Infiniti показала ретро гоночный автомобиль с двигателем от Nissan Leaf - автоновости

Многие компании привозят на конкурсы элегантности концепты, посвященные классическим моделям из прошлого. Вот и Infiniti решила не отставить и привезла в Пеббл Бич концепт гоночного автомобиля Prototype 9, выполненного в стилистике 30-х годов прошлого столетия.

Правда, есть одна проблема — сама Infiniti появилась на свет лишь в 1989 году, да и истории гоночных побед у бренда нет. Потому концепт просто отражает дух тех времен. «В начале у нас появилась простая мысль, — говорит шеф-дизайнер компании Альфонсо Альбайса. Что если мы найдем старый сарай на южной оконечности Японии в котором обнаружим автомобиль, который 70 лет скрывали от глаз? Что если в этом автомобиле совмещены страсть первого Гран При Японии и артистизм современных Infiniti?».

Концепт оснащен электромотором мощностью 150 л.с. от второго поколения Nissan Leaf. Разгон до 100 км/ч у Infiniti Prototype 9 занимает всего 5,5 секунды, максимальная скорость равна 170 км/ч. Блока батарей хватает на 20 минут езды в гоночном режиме.

Естественно, ни о каком серийном, пусть даже мелком, производстве Prototype 9 речь не идет.