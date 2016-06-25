Porsche оплатит американским владельцам солнечные очки - автоновости

Компания Porsche договорилась с группой американских владельцев автомобилей этой марки о выплате им компенсаций. Нет, речь идет не об очередном Дизельгейте или дефектных подушках безопасности.

Владельцы пожаловались, что приборные панели автомобилей Porsche так сильно бликуют, что им пришлось покупать солнцезащитные очки. Заявители утверждают, что солнце, отражаясь от приборной панели и лобового стекла ослепляют их.

В компании Porsche отвергли все обвиняя, заявив, что нигде в мире не зарегистрировано ни одного несчастного случая или аварии из-за данной проблемы. Однако, тяжбы в американских судах довольно обременительны для компаний и в итоге Porsche приняли решение заключить с истцами мировое соглашение.

Согласно условиям соглашения Porsche выплатит каждому истцу от 75 до 150 долларов компенсации, что, видимо, говорит о том, что американские автовладельцы покупают не особо дорогие солнцезащитные очки.

Любопытно, что все требовавшие компенсацию американцы подавали иски с 21 сентября прошлого года по 25 июня этого. По всей видимости ни до ни после этих дат автомобилей с «проблемными» приборными панелями Porsche не выпускала.