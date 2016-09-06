ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хорхе Лоренсо: В Шпильберге я провёл свою лучшую гонку на мотоцикле Ducati Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо рассказал о том, что ему помешало финишировать на подиуме в Шпильберге. Испанский гонщик, стартовавший третьим, захватил лидерство в начале заезда, но уже к середине дистанции выбыл из сражения за победу и стал только четвёртым. «У меня было две проблемы. Во-первых, повышенный расход топлива, из-за которого на третьем круге пришлось вручную менять картографию двигателя. В результате скорость на прямых серьезно упала, а затем, после 12 кругов, задняя покрышка сильно износилась с правой стороны, – цитирует Лоренсо AUTOSPORT. – Четвёртая позиция - не лучший мой результат в этом сезоне, в Хересе я занял третье место. Но если тогда я проиграл победителю 14 секунд, то в Шпильберге – шесть. Кроме того, я стартовал с первого ряда и лидировал на протяжении десяти кругов. Так что с точки зрения темпа это был мой лучший Гран При в составе Ducati. Мы можем быть довольны, но, конечно, я хочу большего, да и команда ждёт от меня более высоких результатов. Мы стремительно прогрессируем, и я надеюсь, что ещё один важный шаг удастся сделать на тестах в Мизано».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Руководители Имолы собираются оспорить в суде новый контракт Ф1 на проведение Гран При Италии в Монце. Чиновники Имолы считают несправедливым то, что Автомобильный клуб Италии (ACI) оказал... Подробнее В Армавире завершился финал VII летней Спартакиады учащихся России по самбо. В копилке команды Приморского края - одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали. Спартакиады учащихся России... Подробнее Состоялся восьмой этап WRХ, и снова объектом самого пристального внимания стал Тимур Тимерзянов... Подробнее В следующем сезоне финалист ежегодной премии McLaren AUTOSPORT BRDC Джордж Рассел рассчитывает перейти к европейской серии Ф3. 16-летнего британца уже называют одной из главных гоночных звёзд своего... Подробнее Бывший гонщик Формулы 1 Оливье Панис поддержал возможное назначение босса ART Grand Prix Фредерика Вассера на роль руководителя заводской команды Renault. Вассер руководит не только ART в GP2, GP3 и... Подробнее С 27 по 31 октября в оренбургском спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошло Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. Побороться за звание лучших самбистов в Оренбург... Подробнее 2 сентября «Приморочка» проведет открытую товарищескую игру с ВК «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Болельщики нашей команды впервые в новом сезоне смогут увидеть «Приморочку» в обновленном составе.... Подробнее Шинный монополист Формулы 1 Pirelli анонсировал использование на Гран При Германии-2016 в Хоккенхайме шин Medium, Soft и Supersoft. Подобная комбинация составов резины выбирается в шестой раз в... Подробнее Как проходит турнир в дивизионе «Любитель 40+», какие команды продолжат борьбу в стадии плей-офф и кто претендует на путевку в финал Всероссийского Фестиваля в г. Сочи, ИА СпортПриморье» рассказал... Подробнее Технический эксперт AUTOSPORT анализирует самые эффективность шасси, построенные командами к нынешнему сезону Ф1, не принимая в расчет характеристики силовых установок... Подробнее