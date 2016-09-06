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Хорхе Лоренсо: В Шпильберге я провёл свою лучшую гонку на мотоцикле Ducati

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо рассказал о том, что ему помешало финишировать на подиуме в Шпильберге.

Испанский гонщик, стартовавший третьим, захватил лидерство в начале заезда, но уже к середине дистанции выбыл из сражения за победу и стал только четвёртым.

«У меня было две проблемы. Во-первых, повышенный расход топлива, из-за которого на третьем круге пришлось вручную менять картографию двигателя. В результате скорость на прямых серьезно упала, а затем, после 12 кругов, задняя покрышка сильно износилась с правой стороны, – цитирует Лоренсо AUTOSPORT. – Четвёртая позиция - не лучший мой результат в этом сезоне, в Хересе я занял третье место. Но если тогда я проиграл победителю 14 секунд, то в Шпильберге – шесть. Кроме того, я стартовал с первого ряда и лидировал на протяжении десяти кругов. Так что с точки зрения темпа это был мой лучший Гран При в составе Ducati. Мы можем быть довольны, но, конечно, я хочу большего, да и команда ждёт от меня более высоких результатов.

Мы стремительно прогрессируем, и я надеюсь, что ещё один важный шаг удастся сделать на тестах в Мизано».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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