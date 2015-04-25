Инспекторам ГИБДД запретят читать нотации водителям - автоновости

МВД опубликовало на сайте regulations.gov.ru проект новой редакции регламента по надзору за участниками дорожного движения. Он был подготовлен в ГИБДД. По сравнению с действующим в нем появился ряд важных поправок.

Так после утверждения регламента сотрудники ГИБДД получат право останавливать автомобили и проверять документы у водителей в любом месте, а не только на стационарных постах. При этом водитель должен будет передавать инспектору документы не только без обложек, но и без «удерживающих» устройств: так в ведомстве решили пресечь использование водителями различных цепочек, которыми они приковывают документы к автомобилю.

В случае, если после под медосвительствования выяснится, что водитель не находится в состоянии опьянения, сотрудники ГИБДД будут обязаны доставить его обратно к автомобилю или к месту отстранения от управления транспортным средством.

Также сотрудникам будут запрещены дискриминационные высказывания по «признкам пола, расы, национальности, языка, политических и религиозных убеждений». Также инспекторам не рекомендуется проявлять в общении с водителями заносчивый тон, предъявлять необоснованные обвинения и читать водителю нравоучения. Запретят сотрудникам ДПС и курить в присутствии водителя. Прямо прописан запрет на провокации противоправных действий со стороны водителей.