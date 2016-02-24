ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гюнтер Штайнер: Новое партнёрство Ferrari и Sauber не повлияет на Haas Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что американской команде не стоит опасаться продолжения сотрудничества Ferrari и Sauber. С самого дебюта в Формуле 1 в 2016-м Haas позиционировалась как младшая команда Скудерии, однако в следующем году этот статус перейдёт к Sauber, которая отказалась от перехода на моторы Honda и останется с Ferrari. Серджио Маркионе: По сути, Sauber – это молодежная команда Ferrari «Я не думаю, что это как-то отразится на нас. Мы не волнуемся по поводу партнёрства с Ferrari, – цитирует Штайнера F1i. – В любом случае, они не спрашивают наше мнение и советов по поводу того, что должны делать. Мы хорошо сработались, и, думаю, дальше все будет так же, как и сейчас. Без поддержки Ferrari Haas не оказалась бы на своих нынешних позициях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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