Гюнтер Штайнер: Новое партнёрство Ferrari и Sauber не повлияет на Haas
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что американской команде не стоит опасаться продолжения сотрудничества Ferrari и Sauber.С самого дебюта в Формуле 1 в 2016-м Haas позиционировалась как младшая команда Скудерии, однако в следующем году этот статус перейдёт к Sauber, которая отказалась от перехода на моторы Honda и останется с Ferrari.Серджио Маркионе: По сути, Sauber – это молодежная команда Ferrari «Я не думаю, что это как-то отразится на нас. Мы не волнуемся по поводу партнёрства с Ferrari, – цитирует Штайнера F1i. – В любом случае, они не спрашивают наше мнение и советов по поводу того, что должны делать.Мы хорошо сработались, и, думаю, дальше все будет так же, как и сейчас. Без поддержки Ferrari Haas не оказалась бы на своих нынешних позициях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Руководство DTM в преддверии старта первого этапа в Хоккенхайме сообщило, что отныне все радиообмены во время гонки находятся под запретом. Таким образом, гонщики смогут получать указания по радио от...
В праздничный день, 8 марта, в 17:00 во Владивостоке, у Токаревского маяка в бухте Золотой Рог финиширует всероссийская гонка «Экспедиция-Трофи». Гонка стартовала в Мурманске 23 февраля 2015 года. В...
Бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали заявил, что не стоит ожидать появления Lamborghini в Формуле 1, поскольку подобный шаг не стоит в приоритете у итальянского брэнда. После ухода с поста...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!