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Гюнтер Штайнер: Новое партнёрство Ferrari и Sauber не повлияет на Haas

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что американской команде не стоит опасаться продолжения сотрудничества Ferrari и Sauber.

С самого дебюта в Формуле 1 в 2016-м Haas позиционировалась как младшая команда Скудерии, однако в следующем году этот статус перейдёт к Sauber, которая отказалась от перехода на моторы Honda и останется с Ferrari.

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«Я не думаю, что это как-то отразится на нас. Мы не волнуемся по поводу партнёрства с Ferrari, – цитирует Штайнера F1i. – В любом случае, они не спрашивают наше мнение и советов по поводу того, что должны делать.

Мы хорошо сработались, и, думаю, дальше все будет так же, как и сейчас. Без поддержки Ferrari Haas не оказалась бы на своих нынешних позициях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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