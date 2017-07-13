BMW заменит карбоновые карданы на стальные в «эМках» - автоновости
BMW заменит карбоновые карданы на стальные в «эМках»
Автор фото: фирма-производитель
Компания BMW внезапно объявила об изменениях в технической начинке седана М3, купе и кабриолет М4. Вместо карданов из карбона на автомобили будут устанавливаться стальные карданные валы. При этом, на спецверсии BMW M4 CS и BMW M4 GTS по-прежнему будут устанавливаться углеводородные карданы.
В BMW это объясняют необходимостью снижения вредных выбросов в атмосферу, так как на автомобили будет устанавливаться фильтр твердых веществ (PPF) для бензиновых двигателей. Несмотря на то, что карбоновая конструкция карданного вала прочнее и легче стального, она не подходит для такой модернизации силового агрегата. По словам представителей компании, новый кардан спроектирован таким образом, что никак не повлияет на технические характеристики автомобилей.
Ранее BMW отвергла все обвинения в сговоре с другими немецкими автопроизводителями, который подразумевал договоренности с Volkswgagen, Porsche, Audi, Daimler об установке малых бачков для раствора мочевины, нейтрализующих выхлопы оксида азота на дизельных двигателях. Кроме того, представители компании заявили, что используют другие технологии и никак не замешены ни в каких махинациях с целью обмана потребителей по объемам выбросов вредных веществ в их автомобилях.
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