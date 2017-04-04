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Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте

Подопечный Ducati Андреа Довициозо победил в гонке MotoGP в Австрии, сражаясь с Марком Маркесом вплоть до последнего поворота.

Заезд получился напряженным, и лидер по ходу дистанции менялся неоднократно. После старта пелотон возглавил Хорхе Лоренсо, однако спустя десять кругов Маркес, Довициозо, а затем и Дани Педроса прошли испанца.

С этого момента между Маркесом и Довицозо началась ожесточенная борьба, в которой то один, то другой выходили вперед – особенно страсти вскипели под самый конец гонки. В предпоследнем повороте Довициозо немного ошибся, и Маркес пошел в последнем вираже на внутреннюю траекторию, однако Довициозо предвидел маневр и остался впереди испанца на финише.

Третьим закончил гонку Педроса, тогда как Лоренсо отстал от соотечественника и приехал четвертым.

Лучшим представителем не заводских команд стал Йоханн Зарко. Француз приехал пятым, а гонщики заводской Yamaha Маверик Виньялес и Валентино Росси ошиблись в первом повороте и в итоге заняли шестую и седьмую позиции.

Топ-10 замкнули Альваро Баутиста, Лорис Баз и Мика Каллио. Гонщик KTM Каллио прорвался в очки, несмотря на старт с 18-й позиции.

Лучшим представителем Suzuki стал Андреа Янноне на 11-й позиции, в то время как Скотт Реддинг и Алейш Эспаргаро расположились на 12-м и 13-м местах соответственно.

Джек Миллер вылетел в девятом повороте, Пол Эспаргаро сошел на старте из-за отказа тормозов, а Данило Петруччи с Йонасом Фольгером заехали с концами в боксы под конец гонки.

После австрийского уик-энда Довициозо уступает Маркесу 16 очков (174 против 158), а на счету Виньялеса только 150 баллов.
Поз.
Гонщик
Команда
Время/Отст.
1.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Андреа Довициозо
Ducati Team
39.43,323
2.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Марк Маркес
Repsol Honda Team
+0,176
3.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Дани Педроса
Repsol Honda Team
+2,661
4.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Хорхе Лоренсо
Ducati Team
+6,663
5.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
+7,262
6.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
+7,447
7.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
+8,995
8.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
+14,515
9.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Лорис Баз
Reale Avintia Racing
+19,620
10.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Мика Каллио
Red Bull KTM Factory Racing
+19,766
11.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
+20,101
12.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
+25,523
13.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
+26,700
14.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
+27,321
15.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Кэл Кратчлоу
LCR Honda
+28,096
16.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
+32,912
17.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
+34,112
18.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
+36,423
19.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
+42,404
20.
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
+52,492
Не классифицированы:
 
 
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
19 кругов
 
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
6 кругов
 
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
3 круга
 
Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
2 круга
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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