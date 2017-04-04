Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте
Подопечный Ducati Андреа Довициозо победил в гонке MotoGP в Австрии, сражаясь с Марком Маркесом вплоть до последнего поворота.Заезд получился напряженным, и лидер по ходу дистанции менялся неоднократно. После старта пелотон возглавил Хорхе Лоренсо, однако спустя десять кругов Маркес, Довициозо, а затем и Дани Педроса прошли испанца.С этого момента между Маркесом и Довицозо началась ожесточенная борьба, в которой то один, то другой выходили вперед – особенно страсти вскипели под самый конец гонки. В предпоследнем повороте Довициозо немного ошибся, и Маркес пошел в последнем вираже на внутреннюю траекторию, однако Довициозо предвидел маневр и остался впереди испанца на финише.Третьим закончил гонку Педроса, тогда как Лоренсо отстал от соотечественника и приехал четвертым.Лучшим представителем не заводских команд стал Йоханн Зарко. Француз приехал пятым, а гонщики заводской Yamaha Маверик Виньялес и Валентино Росси ошиблись в первом повороте и в итоге заняли шестую и седьмую позиции.Топ-10 замкнули Альваро Баутиста, Лорис Баз и Мика Каллио. Гонщик KTM Каллио прорвался в очки, несмотря на старт с 18-й позиции.Лучшим представителем Suzuki стал Андреа Янноне на 11-й позиции, в то время как Скотт Реддинг и Алейш Эспаргаро расположились на 12-м и 13-м местах соответственно.Джек Миллер вылетел в девятом повороте, Пол Эспаргаро сошел на старте из-за отказа тормозов, а Данило Петруччи с Йонасом Фольгером заехали с концами в боксы под конец гонки.После австрийского уик-энда Довициозо уступает Маркесу 16 очков (174 против 158), а на счету Виньялеса только 150 баллов. Поз. Гонщик Команда Время/Отст. 1. Андреа Довициозо Ducati Team 39.43,323 2. Марк Маркес Repsol Honda Team +0,176 3. Дани Педроса Repsol Honda Team +2,661 4. Хорхе Лоренсо Ducati Team +6,663 5. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 +7,262 6. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP +7,447 7. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP +8,995 8. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team +14,515 9. Лорис Баз Reale Avintia Racing +19,620 10. Мика Каллио Red Bull KTM Factory Racing +19,766 11. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR +20,101 12. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing +25,523 13. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini +26,700 14. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team +27,321 15. Кэл Кратчлоу LCR Honda +28,096 16. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR +32,912 17. Эктор Барбера Reale Avintia Racing +34,112 18. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing +36,423 19. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS +42,404 20. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini +52,492 Не классифицированы:
Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 19 кругов
Данило Петруччи Octo Pramac Racing 6 кругов
Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 3 круга
Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 2 круга Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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