ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте Подопечный Ducati Андреа Довициозо победил в гонке MotoGP в Австрии, сражаясь с Марком Маркесом вплоть до последнего поворота. Заезд получился напряженным, и лидер по ходу дистанции менялся неоднократно. После старта пелотон возглавил Хорхе Лоренсо, однако спустя десять кругов Маркес, Довициозо, а затем и Дани Педроса прошли испанца. С этого момента между Маркесом и Довицозо началась ожесточенная борьба, в которой то один, то другой выходили вперед – особенно страсти вскипели под самый конец гонки. В предпоследнем повороте Довициозо немного ошибся, и Маркес пошел в последнем вираже на внутреннюю траекторию, однако Довициозо предвидел маневр и остался впереди испанца на финише. Третьим закончил гонку Педроса, тогда как Лоренсо отстал от соотечественника и приехал четвертым. Лучшим представителем не заводских команд стал Йоханн Зарко. Француз приехал пятым, а гонщики заводской Yamaha Маверик Виньялес и Валентино Росси ошиблись в первом повороте и в итоге заняли шестую и седьмую позиции. Топ-10 замкнули Альваро Баутиста, Лорис Баз и Мика Каллио. Гонщик KTM Каллио прорвался в очки, несмотря на старт с 18-й позиции. Лучшим представителем Suzuki стал Андреа Янноне на 11-й позиции, в то время как Скотт Реддинг и Алейш Эспаргаро расположились на 12-м и 13-м местах соответственно. Джек Миллер вылетел в девятом повороте, Пол Эспаргаро сошел на старте из-за отказа тормозов, а Данило Петруччи с Йонасом Фольгером заехали с концами в боксы под конец гонки. После австрийского уик-энда Довициозо уступает Маркесу 16 очков (174 против 158), а на счету Виньялеса только 150 баллов.

Поз.

Гонщик

Команда

Время/Отст.

1.

Андреа Довициозо

Ducati Team

39.43,323

2.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

+0,176

3.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

+2,661

4.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

+6,663

5.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

+7,262

6.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

+7,447

7.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

+8,995

8.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

+14,515

9.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

+19,620

10.

Мика Каллио

Red Bull KTM Factory Racing

+19,766

11.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

+20,101

12.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

+25,523

13.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

+26,700

14.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

+27,321

15.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

+28,096

16.

Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

+32,912

17.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

+34,112

18.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

+36,423

19.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

+42,404

20.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

+52,492

Не классифицированы:





Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

19 кругов



Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

6 кругов



Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

3 круга



Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

2 круга

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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