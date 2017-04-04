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В рамках спортивной программы ВЭФ желающие смогут пройти тестирование комплекса ГТО

В рамках спортивной программы ВЭФ желающие смогут пройти тестирование комплекса ГТО
За успешное выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» наградят памятным сувениром

В рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ на о. Русский со 2 по 10 сентября, запланирована обширная спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, Дальневосточные корпоративные игры, благотворительный забег, парусную регату, гала-матчи по различным видам спорта.

Кроме этого, участники форума, а также жители и гости Владивостока смогут посетить спортивные мероприятия, которые будут организованы в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока».

Приморский край представит программу показательных выступлений и мастер-классов по танцевальному спорту, гимнастике в стиле ушу, фитнесу и спортивной аэробике, а также зрелищное мото-фристайл шоу. Эти мероприятия запланированы не только в дни ВЭФ, но и в выходные дни с 8 по 10 сентября, когда доступ в кампус ДВФУ станет свободным для всех желающих.

Также в эти дни на стадионе возле главной сцены будет работать специальная универсальная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оснащенная всем необходимым инвентарем для выполнения комплекса, информационными стендами и листовками. Все желающие при содействии волонтеров смогут протестировать нормативы комплекса ГТО.

С 5 по 10 сентября с 10.00 ч. до 18.00 одновременно будет работать несколько спортплощадок по различным видам испытаний, на которых судьи и волонтеры покажут – как правильно выполнять испытания и окажут помощь всем желающим участникам в выполнении следующих нормативов ГТО в тестовом режиме: подтягивание на высокой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с места; наклон вперед на гимнастической скамье; рывок гири.

Здесь же можно будет получить консультационную помощь по регистрации на федеральном сайте www.gto.ru, а также узнать требования для участия во всероссийском движении.

За успешные попытки выполнения нормативов участники будут награждены сувенирными значками с символикой ГТО.



С 1 января 2017 года в Приморском крае, как и по всей стране, проходит третий этап внедрения ВФСК ГТО, задачей которого является массовое выполнение комплекса ГТО всеми категориями населения с 1-й по 11-ю ступени (от 6 до 70 лет и старше).

По информации департамента физической культуры и спорта, общая численность приморцев, зарегистрированных на федеральном сайте ГТО.РУ на июль 2017 составила 22831 человек. Количество участников, прошедших тестирование, составило 10314 человек, из них на знаки отличия ГТО комплекс выполнили 3940 человек: на бронзовый – 915, серебряный – 1845, на золотой - 1180 человек.

В настоящее время в Приморском крае работу с населением проводят 23 центра тестирования. Во Владивостоке находятся три центра - региональный и два муниципальных. По одному центру тестирования в 20-ти муниципальных образованиях края, они расположены в городских округах - ЗАТО город Фокино, Большой Камень, Арсеньевском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Артемовском, Спасском, Дальнереченском и муниципальных районах - Хасанском, Черниговском, Анучинском, Хорольском, Пограничном, Чугуевском, Михайловском, Шкотовском, Красноармейском, Ольгинском и Пожарском. Ведется работа по открытию центров тестирования в остальных 13-ти муниципалитетах.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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