Большой скачок! Куда? - автоновости

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21-03-2015, 14:08, Автоновости Представители дилерских центров брендов Opel и Chevrolet обещают, что сервисное обслуживание автомобилей этих марок продолжится еще десять лет....
2-04-2015, 01:48, Автоновости Японский автопроизводитель Honda готовится представить в Шанхае новый концептуальный кроссовер....
19-11-2013, 07:20, Автоновости По подсчетам аналитиков автомобильного рынка, средний срок нахождения автомобиля в собственности одного хозяина в России составляет 54 месяца или четыре с половиной года. Правда, эксперты уточняют,...
26-02-2016, 09:58, Автоновости Российские страховщики определились с механизмом замены полисов Обязательного страхования автогражданской ответственности....
16-05-2017, 08:48, Автоновости Концерн Volkswagen AG не намерен продавать какое-либо из своих автомобильных подразделений, включая Bentley и Bugatti....
20-02-2015, 08:40, Автоновости По словам официальных представителей ГАЗ, КАМАЗ и АвтоВАЗ, объем поставок на рынки других государств планируется увеличить вдвое....
30-06-2015, 14:45, Автоновости Автомобилестроительные предприятия, расположенные на территории России, готовятся к длинным летним каникулам....
12-04-2016, 10:41, Автоновости Японская компания показывает отрицательную динамику продаж уже третий месяц подряд....
16-04-2017, 12:44, Автоновости Оформление электронных Паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России должно начаться в июле этого года, причем бумажные ПТС больше не будут выдаваться....
16-03-2014, 11:32, Автоновости Российское представительство французской марки Peugeot объявило о том, что продажи обновленного кроссовера 3008 на российском рынке стартуют 27 марта....