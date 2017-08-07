Прыжок льва - автоновости

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7-08-2017, 21:07, Автоновости Компания Mazda продолжает активно развивать свои технологии SKYACTIV. На автосалоне во Франкфурте ока покажет прототип новой Mazda3 с двигателем, который не использует свечи зажигания на высоких...
21-12-2013, 17:00, Автоновости Эксперты утверждают, что привозить автомобили из США на заказ действительно выгодно, поскольку спрос на них очень высокий. Столь высокая популярность на вторичном рынке обусловлена несколькими...
21-10-2013, 21:00, Автоновости Российская компания «Автотор» и немецкий автопроизводитель BMW приступили к совместному строительству первого завода из состава будущего автомобильного кластера с производством по полному...
2-03-2014, 15:24, Автоновости Премиальный автопроизводитель Aston Martin провел виртуальную премьеру новой специальной версии V8 Vantage, получившей имя N430....
23-05-2016, 03:59, Автоновости Концерн обвиняют в нарушении закона 1930 года....
16-12-2013, 00:30, Автоновости Накануне стало известно о новом этапе испытаний автомобилей, укомплектованных системами автономного управления. Исследования проводит компания Ford и Мичиганский университет. На первом этапе...
31-07-2016, 03:42, Автоновости Вслед за кроссовером Duster на новый рынок поступят все остальные французские авто российского производства....
31-08-2016, 17:08, Автоновости Эксперты проанализировали состав российского автопарка....
16-04-2016, 09:47, Автоновости Легендарный Volkswagen Beetle отправится на пенсию из-за плохих показателей продаж....
3-01-2014, 00:50, Автоновости Йозеф Кабан, шеф-дизайнер компании Skoda, в своем последнем интервью сообщил, что в 2015 году модельную линейку чешской марки пополнят две новинки. Первой станет кроссовер-купе, который внешней...