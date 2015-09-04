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Новая Toyota Supra получит светодиодные фары - автоновости

Новая Toyota Supra получит светодиодные фары - автоновостиНовая Toyota Supra получит светодиодные фары

Компания Toyota продолжает активные тесты прототипов возрожденного купе Supra. Во время очередных дорожных испытаний фотошпионам удалось подобраться к машине достаточно близко, чтобы выяснилось, что купе получит светодиодные фары, состоящие из отдельных модулей. Внизу основных блоков пролегают L-образные полоски дневных ходовых огней.

Если о силовой установке по-прежнему пока остается только догадываться, то доподлинно известно, что возрожденная Supra будет оснащаться исключительно автоматической трансмиссией. По неофициальным данным купе получит 4- и 6-цилиндровые двигатели BMW с турбонаддувом, а также гибридную силовую установку собственной разработки Toyota.

Несмотря на маскировку по общим чертам заметно, что купе будет стилистически перескаться с концептом Toyota FT-1, который компания показывала в 2014 году. Новая Supra создается совместно с BMW, которая использует платформу для нового поколения родстера Z4.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:49      |      Категория:  Автоновости
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