Тото Вольф: Нельзя судить о скорости Ferrari по гонке в Венгрии
Босс Mercedes Тото Вольф уверен, что Ferrari не показала свою истинную скорость на Гран При Венгрии.Скудерия стартовала с первого ряда и фиинишировала на тех же позициях, однако во время гонки Себастьян Феттель испытывал проблемы с рулем, из-за чего его напарник Кими Райкконен был вынужден сдерживать атаки Mercedes.«Очевидно, у Себастьяна были проблемы с рулем, поэтому сложно судить о темпе Ferrari по гонке в Венгрии, – процитировали Тото в ESPN. – После пит-стопа Себастьяна Кими тут же начал штамповать быстрые круги, поэтому он теоретически мог легко обогнать напарника. В это время [Макс] Ферстаппен нагонял на новой резине, а [Фернандо] Алонсо, как мне сказали по радио, установил быстрый круг. Это всё говорит лишь о том, что из-за повреждений автомобиля мы не можем оценить истинную скорость Ferrari».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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