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Сотрудники штрафстоянок в Москве получат видеорегистраторы - автоновости

Сотрудники штрафстоянок в Москве получат видеорегистраторы - автоновостиСотрудники штрафстоянок в Москве получат видеорегистраторы

Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Сотрудники штрафстоянок и водители эвакуаторов в Москве получат персональные видеорегистраторы, которые будут записывать не только видео, но и звук. Так власти города хотят разобраться в постоянных конфликтах, возникающих между техниками и автовладельцами.

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) получит 577 видеорегистраторов. Их раздадут работникам спецстоянок, техникам эвакуаторов и пешим инспекторам. «Мы планируем выдать нашим сотрудникам современные видеорегистраторы. Это комплексная задача, чтобы, с одной стороны, мы могли оценить качество работы специалистов, с другой стороны, моментально получать всю необходимую информацию», — заявил генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

В этом году 960 персональных видеорегистраторов уже выдали инспекторам ГИБДД. Компактные устройства крепятся на форму и записывают переговоры инспекторов с водителями. При этом фиксируется не только изображение, но и звук. Устройства работают и в ночном режиме, у каждого видеорегистратора есть память для хранения фотоснимков и видеороликов с места событий. Все данные в конце смены сотрудники передают на специальные серверы.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:52      |      Категория:  Автоновости
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