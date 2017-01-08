ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 50 на 17: Сыграет ли статистика в пользу Себастьяна Феттеля в конце сезона? Пилот Ferrari Себастьян Феттель отправился на летний перерыв лидером чемпионата с преимуществом в 14 очков над Льюисом Хэмилтоном. Учитывая, в оставшихся девяти Гран При будет разыграно ещё 225 пунктов, отрыв не такой большой - достаточно одной гонки, чтобы все изменилось. А что говорит статистика? Как подсчитало немецкое издание Bild, за всю историю в 50 случаях гонщик, завершавший лидером первую половину сезона, в итоге становился чемпионом в конце года. Но рано говорить, что победа у Феттеля в кармане. В 17 случаях ситуация была обратной, причем в последние годы подобное происходило довольно часто: Хэмилтон в 2010-м и Фернандо Алонсо в 2012-м проигрывали титул в борьбе с тем же Феттелем. Льюис также не удержал лидерство в 2007-м и 2016-м, а в 2014-м первую позицию потерял Нико Росберг. Пять раз в чемпионате лидировали гонщики, которые в итоге так никогда и не добрались до заветного титула: Питер Коллинз в 1956-м, Стирлинг Мосс в 1958-м, Карлос Ройтеманн в 1981-м, Джон Уотсон в 1982-м и Микеле Альборето - в 1986-м.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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