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50 на 17: Сыграет ли статистика в пользу Себастьяна Феттеля в конце сезона?

Пилот Ferrari Себастьян Феттель отправился на летний перерыв лидером чемпионата с преимуществом в 14 очков над Льюисом Хэмилтоном. Учитывая, в оставшихся девяти Гран При будет разыграно ещё 225 пунктов, отрыв не такой большой - достаточно одной гонки, чтобы все изменилось. А что говорит статистика?

Как подсчитало немецкое издание Bild, за всю историю в 50 случаях гонщик, завершавший лидером первую половину сезона, в итоге становился чемпионом в конце года. Но рано говорить, что победа у Феттеля в кармане.

В 17 случаях ситуация была обратной, причем в последние годы подобное происходило довольно часто: Хэмилтон в 2010-м и Фернандо Алонсо в 2012-м проигрывали титул в борьбе с тем же Феттелем. Льюис также не удержал лидерство в 2007-м и 2016-м, а в 2014-м первую позицию потерял Нико Росберг.

Пять раз в чемпионате лидировали гонщики, которые в итоге так никогда и не добрались до заветного титула: Питер Коллинз в 1956-м, Стирлинг Мосс в 1958-м, Карлос Ройтеманн в 1981-м, Джон Уотсон в 1982-м и Микеле Альборето - в 1986-м.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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