ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Нужно, чтобы Mercedes стала для немцев тем, чем является Ferrari для Италии Тото Вольф надеется, что победы и чемпионские титулы помогут немецкой команде создать себе культовый имидж среди болельщиков в Германии. В пример Тото привел команду Ferrari, которую боготворят в Италии. «Да, нам этого не хватает. Но для национального признания необходимо время, – цитирует Вольфа Speedweek. – Я не питал иллюзий относительно того, что спустя три чемпионских сезона вся Германия будет праздновать успех Mercedes. Для того, чтобы получить признание, нам необходимо выступать стабильно на протяжении десяти лет. Ferrari это удается уже на протяжении 50 лет. Но с каждым успешным сезоном в Ф1 мы повышаем осведомленность у людей о Mercedes и пробуждаем в них чувство гордости за нашу команду». Напомним, что команда Mercedes пришла в Большие Призы в 2010-м. В сезоне-2017 Mercedes лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 39 очков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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