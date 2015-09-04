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«Спартак-Приморье» проводит предсезонный сбор в Сербии

«Спартак-Приморье» проводит предсезонный сбор в Сербии
Основная команда баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» прибыла на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в городе Кладово на востоке Республики Сербия до 2 сентября.



Вторым этапом подготовки к сезону 2017/18 для нашей команды станет Кубок Сибири и Дальнего Востока, второй розыгрыш которого состоится в Иркутске в первой декаде сентября. На сегодняшний день заявки на участие в предсезонном турнире подтвердили: «Иркут» (Иркутск), «Спартак-Приморье» (Приморский край), «Новосибирск» (Новосибирск), «Енисей-2» (Красноярск).



С 25 по 29 сентября «Спартак-Приморье» примет участие в международном турнире в Южной Корее.



Чемпионат Первого дивизиона Суперлиги, согласно предварительному календарю, для «Спартака-Приморье» начнется домашним матчем с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 4 октября. Количество команд в сезоне 2017/18 в Суперлиге возросло до 14. Покинула лигу прекратившая существование баскетбольная команда ПСК «Сахалин», а пополнили состав участников – «Спартак» (Санкт-Петербург), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и ЦСКА-2 (Москва). Претерпела небольшие изменения и схема розыгрыша турнира – в новом сезоне за счет третьего круга количество матчей в регулярном чемпионате увеличится на треть.



В Кубке России – 2018 «Спартак-Приморье» стартует с 1/8 финала. Победитель на этой стадии будет определятся по сумме двух матчей, которые запланированы на 19 октября и 15 ноября. Соперником нашей команды будет победитель в паре «Купол-Родники» (Ижевск) – лучшая команда группы «Г» на предварительном этапе, в которую вошли: «Тамбов» (Тамбовская область), «Динамо» (Магнитогорск), «Уфимец» (Уфа) и «Самара-2» (Самарская область).



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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