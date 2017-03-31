ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Между городом и деревней - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 13:03 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Первые фотографии новинки стали достоянием общественности немногим раньше официального релиза.... Подробнее Депутаты полагают, что штрафы за подобное нарушение, выписанные автоматическими комплексами, необходимо аннулировать.... Подробнее Компания Hyundai представила модифицированную версию обновленного хэтчбека Accent 2016 модельного года.... Подробнее Тот, кому повезет прокатиться по гоночному треку в автомобиле, которым управляет заводской тест-пилот Porsche, двукратный чемпион мира по ралли Вальтер Рёрль, получит потрясающие впечатления. Мне... Подробнее Показатели продаж автомобилей нового для российского рынка бюджетного бренда Datsun демонстрируют потенциал марки.... Подробнее Третья модель линейки i станет кроссовером.... Подробнее В список вошли 16 моделей, а общее количество автомобилей составляет около 2,1 млн экземпляров.... Подробнее Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав группы Volkswagen, планирует вывести на российский рынок обновленную версию модели Rapid.... Подробнее Американский производитель электрокаров Tesla Motors планирует до конца текущего года открыть около тридцати новых филиалов на европейском континенте.... Подробнее Первые клиенты британской компании в России уже получили свои 635-сильные Flying Spur W12 S.... Подробнее