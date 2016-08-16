ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг: Я впечатлен психологической устойчивостью Валттери Боттаса Действующий чемпион мира Нико Росберг впечатлен тем, как выступает его преемник в составе Mercedes Валттери Боттас. По итогам первой половины сезона-2017 Валттери завоевал две поул-позиции, выиграл две гонки и идет третьим в общем зачете, уступая лидеру чемпионской битвы Себастьяну Феттелю всего 33 очка. «Люди не ожидали таких результатов от Боттаса, потому что ничего не знали о его силе, – сказал Росберг в интервью Auto Bild. – Я впечатлен его выступлениями. С психологической точки зрения его можно назвать идеальным пилотом, так как он умеет концентрироваться исключительно на себе. Это позволяет ему быть стабильно быстрым».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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