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В Артеме за высокие спортивные достижения наградили спортсменов

В Артеме за высокие спортивные достижения наградили спортсменов
Торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника, прошло в администрации Артема.


Лучших работников в сфере физкультуры и спорта поздравил глава Артемовского городского округа Александр Авдеев: «Тренерам-преподавателям – успехов в воспитании спортсменов, полных команд, а спортсменам желаю не сходить с дистанции и достигать тех высот, которые они для себя наметили».



Тренеры, инструкторы, руководители и сотрудники спортивных школ и общественных организаций за добросовестный труд, высокий профессионализм и подготовку спортсменов, за вклад в развитие спорта на территории Артемовского городского округа были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Также за высокие достижения в спорте благодарственных писем были удостоены призеры соревнований различного уровня.



Артем сегодня является одним из лидеров в Приморском крае в сфере физической культуры и спорта. В округе созданы все условия, чтобы каждый житель мог провести свободное время с пользой для здоровья, имел возможность заниматься спортом вместе со своей семьей, друзьями. Открыты спортивные объекты, на которых проходят соревнования различного уровня. В этом году начато строительство универсальных спортивных площадок в районе школы № 17 и школы № 20.



Прошедший сезон принес артемовским спортсменам более 800 золотых медалей, 550 серебряных и более 500 бронзовых наград. Тысяча артемовцев выполнила нормативы спортивных разрядов, 37 человек получили знаки отличия комплекса ГТО. Кузницей чемпионов и спортивных рекордов традиционно являются спортивные школы и общественные организации «Темп», «Атлетическая гимнастика», «Феникс», спортивный клуб «Мастер», Федерации киокусинкай и тхэквондо, бокса, ММА, КУДО, сумо, клуб единоборств «Легион», Федерация прыжков на батуте.



Управление информации администрации АГО

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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