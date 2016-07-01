Volvo вновь отзывает автомобили в России - автоновости

Российское отделение Volvo объявило об одновременном отзыве сразу двух моделей: кроссоверов XC90 и универсалов V90 Cross Country. У обеих моделей могут быть обнаружены дефекты, влияющие на безопасность. Все модели были проданы в прошлом и этом годах.

Отзыву подлежат 17 кроссоверов Volvo XC90 из-за возможного нарушения одного из производственных параметров устройства предварительного натяжения ремня безопасности правого сиденья третьего ряда. Несмотря на выявленное нарушение производственных требований, ремень безопасности функционирует исправно. Однако во время столкновения небольшой элемент устройства предварительного натяжения может отделиться и проникнуть в багажное отделение. В рамках отзывной кампании на автомобилях заменят правые сиденья третьего ряда.

Причиной отзыва 18 автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry является установленный ненадлежащий модуль контроля доменов активной безопасности, что может привести к отклонениям в работе системы помощи водителю. В результате чего радар может терять цель, не уведомляя об этом водителя. На данных автомобилях будет произведена замена модуля контроля доменов активной безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.