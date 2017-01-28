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Марк Маркес: Похоже, Honda сумела решить проблемы байка на ускорении

Пилот Honda Марк Маркес прокомментировал завоевание поул-позиции в Шпильберге.

Марк Маркес завоевал третью подряд поул-позицию

«Судя по всему, в этот гоночный уик-энд мы уже не теряем время на ускорении в сравнении с другими байками, – цитирует Марка AUTOSPORT.com. – Теперь мы наравне с нашими конкурентами.

Нам удалось найти отличный баланс в настройках мотоцикла.

В прошлом году я терял гораздо больше времени, когда открывал газ, но тогда я соревновался без закрылков и с абсолютно другим балансом байка.

Мотоцикл 2017 года ведет себя гораздо лучше на ускорении. Конечно, я теряю время на других участках трассы, но делаю все возможное, чтобы адаптировать свой гоночный стиль под этот байк.

Я очень доволен результатом и счастлив, что мы демонстрируем скорость на этой трассе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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