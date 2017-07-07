Кроссовер Audi Q8 впервые сняли без камуфляжа - автоновости

В Германии замечен серийный экземпляр кроссовера Audi Q8 практически без камуфляжа. На снимке, опубликованном на форуме Autopareri, заметно, что дизайнеры компании постарались максимально сохранить форму кузова и стилистику одноименного концепта, показанного в начале этого года.

У кроссовера очень тонкие задние фонари, которые, скорее всего, будут соединены светодиодной полоской, диффузор стал менее агрессивным, линии кузова вообще остались без изменений.

Технические детали пока не раскрыты, но вероятнее всего кроссовер длиной пять метров получит те же силовые агрегаты, что и соплатформенный Audi Q7. Кроме того, эта модель, которая займет флагманское место, получит 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 430 л.с.

В 2019 году ожидается появление гибридной версии, в состав силовой установки которой входят 3-литровый бензиновый V6 и электромотор. Суммарная мощность силовой установки составляет 476 л.с.