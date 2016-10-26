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Мик Шумахер протестировал чемпионскую машину своего отца
На этой неделе в Спа Мик Шумахер протестировал автомобиль Benetton-Ford B194, с которым свой первый чемпионский титул выиграл его легендарный отец Михаэль Шумахер, сообщает F1i.com.
Мик опробовал B194 перед выставочными заездами, которые состоятся через две недели в Спа, когда начнется вторая половина сезона-2017 Ф1.
Выставочные заезды приурочены к празднованию 25 лет с первой победы в карьере Михаэля Шумахера, который отпраздновал дебютный успех в Больших Призах именно на Гран При Бельгии-1992.
В сезоне-1994 за рулем B194 Михаэль выиграл восемь из 16 Гран При и опередил в общем зачете Дэймона Хилла всего на одно очко.
В 2017-м Мик выступает в европейской Формуле 3: после шести этапов немец занимает 11-е место в турнирной таблице из 20 пилотов.
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