ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мик Шумахер протестировал чемпионскую машину своего отца На этой неделе в Спа Мик Шумахер протестировал автомобиль Benetton-Ford B194, с которым свой первый чемпионский титул выиграл его легендарный отец Михаэль Шумахер, сообщает F1i.com. Мик опробовал B194 перед выставочными заездами, которые состоятся через две недели в Спа, когда начнется вторая половина сезона-2017 Ф1. Выставочные заезды приурочены к празднованию 25 лет с первой победы в карьере Михаэля Шумахера, который отпраздновал дебютный успех в Больших Призах именно на Гран При Бельгии-1992. В сезоне-1994 за рулем B194 Михаэль выиграл восемь из 16 Гран При и опередил в общем зачете Дэймона Хилла всего на одно очко. В 2017-м Мик выступает в европейской Формуле 3: после шести этапов немец занимает 11-е место в турнирной таблице из 20 пилотов.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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