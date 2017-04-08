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МЭР предлагает вернуть видеофиксацию обязательного техосмотра - автоновости

МЭР предлагает вернуть видеофиксацию обязательного техосмотра - автоновостиМЭР предлагает вернуть видеофиксацию обязательного техосмотра

Мниэкономразвития предлагает бороться с продажей диагностических карт обязательного техосмотра (без них нельзя купить полис ОСАГО) введением обязательной видеофиксации всех автомобилей проходящих через пункты инструментального контроля (ПИК).

Не секрет, что сегодня для получения диагностической карты и внесения ее данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАСИСТО) можно даже не вставать с дивана. Достаточно переслать данные предприимчивым дельцам, перевести им деньги и примерно через пару минут у вас в электронной почте будет диагностическая карта. Требование наличия на ней «мокрой» печати было отменено несколько лет назад.

В Минэкономразвития разрабатывают поправки, которые включают в себя требования «требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства», пишут «Известия». На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

По всей видимости в ведомстве забыли, что подобная практика существовала, когда обязательный техосмотр был в ведении ГИБДД. Однако, за определенную сумму, автомобиль не проходил никаких проверок, а лишь проезжал сквозь ПИК. Талоны техосмотра получали даже тонированные автомобили: водителю было достаточно опустить при проезде стекла, чтобы камера не зафиксировала, что они тонированы.

В Минэкономразвития осенью направят законопроект в правительство. В ведомстве надеются, что новые поправки будут приняты уже в осеннюю сессию Госдумы.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:07      |      Категория:  Автоновости
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