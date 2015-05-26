Скорость на пит-лейне во время гонок MotoGP будет ограничена до 40 км/ч
Организаторы MotoGP приняли решение ужесточить ограничение скорости на пит-лейне после инцидента, произошедшего на Гран При Чехии, передаёт AUTOSPORT.Чемпионы MotoGP обеспокоены безопасностью пит-стопов для смены мотоциклаВ начале гонки в Брно, когда трасса высохла и пилоты начали переходить на мотоциклы со сликами, Андреа Янноне, пытаясь увернуться от Алейша Эспаргаро, упал при подъезде к своим механикам. Также, как выяснилось, Лорис Баз сбил одного из членов своей команды – обошлось, без травм.Во избежание повторения подобных инцидентов уже с нынешнего Гран При Австрии максимально разрешённая скорость на пит-лейне будет снижена с 60 до 40 км/ч.Отмечается, что требование будет действовать только по ходу гонок, а на пятничных и субботних заездах ограничение по-прежнему составит 60 км/ч.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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