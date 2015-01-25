Seat может выделить Cupra в отдельный суббренд - автоновости
Seat может выделить Cupra в отдельный суббренд
Автор фото: фирма-производитель
Компания Seat еще в прошлом году решила активно развивать направление «горячих» эмоциональных модификацией своих моделей, которые выходят с приставкой Cupra в названии.
Пока дело ограничилось регистрацией в патентном бюро отдельного логотипа для моделей Cupra, ведь сегодня у них есть лишь шильдики в виде клетчатого флага. В самом Seat отказываются комментировать регистрацию логотипа, говоря, что регистрируют много патентов и торговых марок в силу своей активной промышленной деятельности.
Однако, не исключено, что «горячие» модификации со временем вовсе будут выведены в отдельный суббренд. В Seat очень дорожат Cupra, правда, сегодня такие модификации есть лишь у Leon, который оснащается 300-сильным турбодвигателем.
Ранее генеральный директор Seat Лука де Мео говорил о том, что хочет увеличить количество версий Cupra. Но при этом, «заряженные» модификации должны оставаться по-настоящему спортивными, а не просто отличаться обвесом и шильдиками.
Кроме того, представители компании неоднократно говорили, что хотели бы расширить поле деятельности отделения Seat Sport, которое сегодня ограничивается лишь подготовкой гоночных машин.
В настоящий момент на дорогах итальянских городов проходит дорожные испытания самый компактный кроссовер в линейке марки Jeep. Он заметно меньше, чем Jeep Wrangler (на фото) с габаритной длиной 4223...
Практически все российские автопроизводители ищут новые экспортные возможности: низкий курс рубля сделал конкурентными собранные у нас машины. Компания Renault объявила о начале поставок кроссоверов...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!