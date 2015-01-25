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Seat может выделить Cupra в отдельный суббренд - автоновости

Seat может выделить Cupra в отдельный суббренд - автоновостиSeat может выделить Cupra в отдельный суббренд

Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat еще в прошлом году решила активно развивать направление «горячих» эмоциональных модификацией своих моделей, которые выходят с приставкой Cupra в названии.

Пока дело ограничилось регистрацией в патентном бюро отдельного логотипа для моделей Cupra, ведь сегодня у них есть лишь шильдики в виде клетчатого флага. В самом Seat отказываются комментировать регистрацию логотипа, говоря, что регистрируют много патентов и торговых марок в силу своей активной промышленной деятельности.

Однако, не исключено, что «горячие» модификации со временем вовсе будут выведены в отдельный суббренд. В Seat очень дорожат Cupra, правда, сегодня такие модификации есть лишь у Leon, который оснащается 300-сильным турбодвигателем.

Ранее генеральный директор Seat Лука де Мео говорил о том, что хочет увеличить количество версий Cupra. Но при этом, «заряженные» модификации должны оставаться по-настоящему спортивными, а не просто отличаться обвесом и шильдиками.

Кроме того, представители компании неоднократно говорили, что хотели бы расширить поле деятельности отделения Seat Sport, которое сегодня ограничивается лишь подготовкой гоночных машин.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 20:44      |      Категория:  Автоновости
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