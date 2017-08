ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Рио Харьянто скучает по Формуле 1 и смотрит фанатское видео 10 августа исполнился ровно год с того момента, как Рио Харьянто покинул Формулу 1, уступив место в Manor Эстебану Окону. С тех пор о первом индонезийском гонщике абсолютно ничего не слышно. Товарищи Рио Харьянто по несчастью, или семь гонщиков, которые не смогли завершить дебютный сезон в Ф1 Судя по социальным сетям, с продолжением гоночной карьеры у него не сложилось, поскольку если Рио и участвует в каких-то гонках, то только на велосипеде. Но его верные болельщики, которые на Гран При Австралии-2016 так постарались, что он был признан «Гонщиком дня», продолжают всячески поддерживать его и даже прислали ему специальное видео. В ролике показаны твиты чемпиона 1996 Деймона Хилла, журналиста Грэма Кейло и Chanel 4 F1 и даже такого малоизвестного портала о гонках, как FormulaSpy.com с хвалебными отзывами в адрес Харьянто. «Спасибо за это красивое видео», – написал Рио. Thank you for this beautiful video #unknown pic.twitter.com/WKEL2BNY4W — Rio Haryanto (@RHaryantoracing) 12 августа 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







