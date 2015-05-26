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Рио Харьянто скучает по Формуле 1 и смотрит фанатское видео

10 августа исполнился ровно год с того момента, как Рио Харьянто покинул Формулу 1, уступив место в Manor Эстебану Окону. С тех пор о первом индонезийском гонщике абсолютно ничего не слышно.

Товарищи Рио Харьянто по несчастью, или семь гонщиков, которые не смогли завершить дебютный сезон в Ф1

Судя по социальным сетям, с продолжением гоночной карьеры у него не сложилось, поскольку если Рио и участвует в каких-то гонках, то только на велосипеде. Но его верные болельщики, которые на Гран При Австралии-2016 так постарались, что он был признан «Гонщиком дня», продолжают всячески поддерживать его и даже прислали ему специальное видео.

В ролике показаны твиты чемпиона 1996 Деймона Хилла, журналиста Грэма Кейло и Chanel 4 F1 и даже такого малоизвестного портала о гонках, как FormulaSpy.com с хвалебными отзывами в адрес Харьянто.

«Спасибо за это красивое видео», – написал Рио.

Thank you for this beautiful video #unknown pic.twitter.com/WKEL2BNY4W

— Rio Haryanto (@RHaryantoracing) 12 августа 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 20:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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