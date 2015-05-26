Рио Харьянто скучает по Формуле 1 и смотрит фанатское видео
10 августа исполнился ровно год с того момента, как Рио Харьянто покинул Формулу 1, уступив место в Manor Эстебану Окону. С тех пор о первом индонезийском гонщике абсолютно ничего не слышно.Товарищи Рио Харьянто по несчастью, или семь гонщиков, которые не смогли завершить дебютный сезон в Ф1Судя по социальным сетям, с продолжением гоночной карьеры у него не сложилось, поскольку если Рио и участвует в каких-то гонках, то только на велосипеде. Но его верные болельщики, которые на Гран При Австралии-2016 так постарались, что он был признан «Гонщиком дня», продолжают всячески поддерживать его и даже прислали ему специальное видео.В ролике показаны твиты чемпиона 1996 Деймона Хилла, журналиста Грэма Кейло и Chanel 4 F1 и даже такого малоизвестного портала о гонках, как FormulaSpy.com с хвалебными отзывами в адрес Харьянто.«Спасибо за это красивое видео», – написал Рио.Thank you for this beautiful video #unknown pic.twitter.com/WKEL2BNY4W— Rio Haryanto (@RHaryantoracing) 12 августа 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Маркус Гронхольм заявил, что исключен вариант его возвращения в ралли в качестве регулярного участника чемпионата мира, несмотря на начало сотрудничества с Volkswagen в качестве тест-пилота. Финский...
Итальянский ветеран мирового Туринга Габриэле Тарквини, покинувший заводскую команду Honda по завершении сезона-2015, и молодой французский пилот Юго Валент, выступавший за Campos Racing, в 2016 году...
Ровно два года назад легендарный немецкий пилот Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы головы во время спуска на горнолыжном курорте. До сих пор Шумахер не отошел от травм, и процесс реабилитации он...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!