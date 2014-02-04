Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Перевозчики - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:03      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volkswagen покажет в Детройте два новых концепта - автоновости
4-02-2014, 07:06, Автоновости
На Североамериканском международном автосалоне в Детройте, который начнется уже 13 января, компания Volkswagen представит сразу две новинки....
Подробнее
Mercedes-Benz анонсировал появление топовой версии G-Class на российском рынке - автоновости
20-02-2017, 05:03, Автоновости
Стартовая цена первого внедорожника Landaulet G650 составит 60 млн рублей....
Подробнее
К 2020 году Ford подготовит 4 новых турбодвигателя - автоновости
19-01-2016, 21:45, Автоновости
Инженеры Ford облегчат двигатели с помощью карбоновых деталей....
Подробнее
BMW добавит функцию слежения в новый 5-Series - автоновости
30-08-2016, 21:03, Автоновости
Презентация седана с функцией Remote 3D View состоится в Детройте....
Подробнее
Флагманская стать - автоновости
18-10-2016, 16:43, Автоновости
Новая концептуальная разработка Citroen CXperience отсылает к модели Citroen CX образца 1974 года....
Подробнее
Озвучен список комплектаций и цен на новый кроссовер Lifan для российского рынка - автоновости
7-06-2015, 21:45, Автоновости
Рублевая стоимость нового кроссовера Х50 от китайского автопроиводителя Lifan уже известна....
Подробнее
Аналитики Kia выяснили отношение российских автомобилистов к системам пассивной безопасности - автоновости
25-04-2014, 08:33, Автоновости
Специалисты российского офиса компании KIA Motors Rus провели потребительский опрос о привычках и запросах российских покупателей автомобилей....
Подробнее
«Платиновая» версия Porsche Cayenne вышла на российский рынок - автоновости
29-04-2016, 22:52, Автоновости
Porsche Cayenne Platinum Edition получил российский ценник через день после премьеры....
Подробнее
Honda готовит обновление Jazz - автоновости
7-05-2017, 12:58, Автоновости
Honda готовит обновление компактвэна Jazz, который на некоторых рынках продается по именем Fit. Об этом говорят изображения модели, оказавшиеся в сети. Качество фотографий очень низкое, но и по ним...
Подробнее
В России появилась первая бензиновая модификация фургонов и микроавтобусов Mercedes Citan - автоновости
2-04-2014, 10:30, Автоновости
На российском рынке появилась новая бензиновая модификация малотоннажного автомобиля Mercedes-Benz Citan....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU