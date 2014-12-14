ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лэнс Стролл: Моя цель - завершить сезон в первой десятке Новичок Формулы 1 Лэнс Стролл считает, что ему вполне по силам закончить дебютный сезон в первой десятке. После тяжелого начала чемпионата 18-летний канадец смог заметно прибавить и несколько раз финишировал в очках, в том числе сенсационно поднялся на подиум в Баку. На летний перерыв Стролл отправился, занимая 12-е место в личном зачёте с 18 очками и уступая пять баллов опытному напарнику Фелипе Массе и восемь – Нико Хюлькенбергу. В первой половине сезона Лэнсу часто приходилось слышать критику в свой адрес, но он признаёт, что не обращает на это внимания. «Я не обращаю внимания на все эти смешные комментарии, – цитирует Стролла F1i. – Я выступаю не ради того, чтобы затыкать рот критикам, а чтобы приносить результаты команде. Думаю, мои достижения говорят самим за себя. В Европейской Формуле 3 я был самым молодым гонщиком в пелотоне и стал чемпионом. В Ф1, будучи новичком, я поднялся на подиум. Конечно, мне ещё многому нужно научиться. Но никто не может упрекнуть меня в том, что оказался в Формуле 1 благодаря финансовой поддержке отца. Я доказал на трассе, что заслуживаю место в пелотоне. Сейчас мы с Williams боремся в средней группе. Иногда гоночный уик-энд проходит хорошо, иногда – не очень. Моя цель – продолжать прогрессировать и закончить чемпионат в топ-10».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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