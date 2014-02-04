Audi представила спецверсию кроссовера Q7 для России - автоновости
Audi представила спецверсию кроссовера Q7 для России
Автор фото: фирма-производитель
Специально для России Audi создала лимитированную серию кроссовера Q7, которая получила имя Bang & Olufsen. Автомобиль отличается богатым оснащением и, конечно же, наличием высококлассной аудиосистемы с эффектом объемного звучания.
Внешне кроссовер можно отличить по пакетам Titanium Black и S line с черными радиаторной решеткой, рейлингами и молдингами, тонированным задним стеклам и 22-дюймовым легкосплавным колесам.
В салоне потолок и козырьки отделаны черной алькантрой, сиденья отделаны черной кожей. Также в оснащение входят матричные светодиодные фары, камера заднего вида, подогрев передних и задних сидений, четырехзонный климат-контроль, вентилируемые передние кресла и подогрев руля. Помимо этого, покупателям Audi Q7 Bang & Olufsen edition доступна система комфортного закрывания дверей и продвинутая навигационная система.
Стоимость Audi Q7 Bang & Olufsen edition на российском рынке составляет 5 470 000 рублей.
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