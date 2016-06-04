Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В России разлюбили дизельные автомобили - автоновости

В России разлюбили дизельные автомобили - автоновостиВ России разлюбили дизельные автомобили

Автор фото: фирма-производитель

За первые полгода в России было продано 47 100 новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом, стоит отметить что рынок в целом вырос на 7 процентов, значит доля дизельных автомобилей на нем снизилась примерно на один процент: с 7,9% до 7,1%.

Лидером по продажам среди дизельных автомобилей остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого за 6 месяцев 2017 года составили около 4,3 тыс. экземпляров, что на 4% меньше, чем год назад. На второе место, сообщает агентство «Автостат», поднялся кроссовер Renault Duster, результат которого превысил 3,2 тыс. единиц (+22%). Он сдвинул на одну позицию вниз Toyota Land Cruiser (3,1 тыс. шт.), объемы реализации которого упали на 27%.

Замыкают пятерку самых продаваемых легковых автомобилей с дизельными двигателями две модели BMW – кроссоверы X5 (2,5 тыс. шт.) и Х6 (1,8 тыс. шт.). Но если первый из них демонстрирует снижение продаж на 1%, то второй – рост на 30%.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:49      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Land Rover обвиняет компанию Jiangling Motor в копировании дизайна Range Rover Evoque - автоновости
4-06-2016, 19:40, Автоновости
Соответствующее исковое заявление уже подано в суд КНР....
Подробнее
Власти Парижа закроют въезд в центр города старым автомобилям - автоновости
1-06-2016, 15:49, Автоновости
С 1 июля автомобилям старше 19 лет запретят въезжать в центр Парижа....
Подробнее
Компания Hyundai объявила о возобновлении программы утилизации - автоновости
24-01-2015, 17:06, Автоновости
Вслед за компаниями Toyota и «АвтоВАЗ» корейский автопроизводитель Hyundai объявил о начале нового этапа программы утилизации автомобилей....
Подробнее
Новый электромобиль Фискера сможет проехать до 650 километров - автоновости
1-05-2017, 17:08, Автоновости
Хенрик Фискер через одну из социальных сетей раскрыл некоторые подробности относительно своего нового творения, электромобиля EMotion....
Подробнее
Обновленный UAZ Patriot появится уже в будущем году - автоновости
15-06-2015, 14:41, Автоновости
Новая модификация отечественного внедорожника UAZ Patriot появится на российском рынке уже в будущем году....
Подробнее
Мордовские инженеры представили собственный электромобиль E-Trike - автоновости
22-10-2014, 20:46, Автоновости
Российская компания «Мордовавто» показала концепт собственного электрического автомобиля....
Подробнее
Бу Андерссон раскрыл подробности о новом кроссовере Lada XRAY - автоновости
2-08-2014, 10:44, Автоновости
Новый кроссовер Lada XRAY от российского «АвтоВАЗа» будет строиться на платформе французского автопроизводителя Renault....
Подробнее
BMW отзывает автомобили из-за проблем с подушками безопасности - автоновости
29-12-2014, 14:07, Автоновости
Немецкий автопроизводитель BMW готов отозвать более 140 тысяч своих автомобилей с американского авторынка....
Подробнее
Наклейки «Инвалид» планируют изъять из свободной продажи - автоновости
17-11-2016, 12:57, Автоновости
Такие знаки предлагают полностью персонифицировать и выдавать только при предъявлении соответствующих документов....
Подробнее
В январе объем продаж Datsun в России упал на 66 процентов - автоновости
15-02-2016, 13:59, Автоновости
В январе Datsun реализовал в России тысячу и один автомобиль....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU