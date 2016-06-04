В России разлюбили дизельные автомобили - автоновости

За первые полгода в России было продано 47 100 новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом, стоит отметить что рынок в целом вырос на 7 процентов, значит доля дизельных автомобилей на нем снизилась примерно на один процент: с 7,9% до 7,1%.

Лидером по продажам среди дизельных автомобилей остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого за 6 месяцев 2017 года составили около 4,3 тыс. экземпляров, что на 4% меньше, чем год назад. На второе место, сообщает агентство «Автостат», поднялся кроссовер Renault Duster, результат которого превысил 3,2 тыс. единиц (+22%). Он сдвинул на одну позицию вниз Toyota Land Cruiser (3,1 тыс. шт.), объемы реализации которого упали на 27%.

Замыкают пятерку самых продаваемых легковых автомобилей с дизельными двигателями две модели BMW – кроссоверы X5 (2,5 тыс. шт.) и Х6 (1,8 тыс. шт.). Но если первый из них демонстрирует снижение продаж на 1%, то второй – рост на 30%.

