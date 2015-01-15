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Ромен Грожан почтит память Ники Хейдена на Гран При США

Гонщик Haas Ромен Грожан почтит память чемпиона MotoGP-2006 Ники Хейдена.

На Гран При США, который пройдёт в Остине 20-22 октября, француз выступит в шлеме с особой раскраской, посвящённой американскому мотогонщику, трагически погибшему в ДТП в мае этого года.

На задней части шлема в честь Хейдена будет изображен его номер 69 и надпись с его прозвищем «Кентукки-кид».

В передней части будет размещено изображение нижней части лица самого Ромена с текстом «Я не нытик». Понятно, что к Хейдену это не имеет никакого отношения, и связано с многочисленными жалобами Грожана на работу тормозов.

«Не совсем понятно, почему Грожан представил шлем для Гран При США сейчас и почему на лицевой стороне он изобразил себя (что он не жалуется)?» – задался вопросом одним из пользователей в Twitter.

Присоединяемся к этому вопросу…

#USGP special helmet. Tribute to Nicky Hayden
Design @adripaviot and painting by @BsDesignsHelmet pic.twitter.com/0GwINeyyOX

— Romain Grosjean (@RGrosjean) 11 августа 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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