Ромен Грожан почтит память Ники Хейдена на Гран При США
Гонщик Haas Ромен Грожан почтит память чемпиона MotoGP-2006 Ники Хейдена.На Гран При США, который пройдёт в Остине 20-22 октября, француз выступит в шлеме с особой раскраской, посвящённой американскому мотогонщику, трагически погибшему в ДТП в мае этого года.На задней части шлема в честь Хейдена будет изображен его номер 69 и надпись с его прозвищем «Кентукки-кид».В передней части будет размещено изображение нижней части лица самого Ромена с текстом «Я не нытик». Понятно, что к Хейдену это не имеет никакого отношения, и связано с многочисленными жалобами Грожана на работу тормозов.«Не совсем понятно, почему Грожан представил шлем для Гран При США сейчас и почему на лицевой стороне он изобразил себя (что он не жалуется)?» – задался вопросом одним из пользователей в Twitter.Присоединяемся к этому вопросу…#USGP special helmet. Tribute to Nicky Hayden Design @adripaviot and painting by @BsDesignsHelmet pic.twitter.com/0GwINeyyOX— Romain Grosjean (@RGrosjean) 11 августа 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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