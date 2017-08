ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан почтит память Ники Хейдена на Гран При США Гонщик Haas Ромен Грожан почтит память чемпиона MotoGP-2006 Ники Хейдена. На Гран При США, который пройдёт в Остине 20-22 октября, француз выступит в шлеме с особой раскраской, посвящённой американскому мотогонщику, трагически погибшему в ДТП в мае этого года. На задней части шлема в честь Хейдена будет изображен его номер 69 и надпись с его прозвищем «Кентукки-кид». В передней части будет размещено изображение нижней части лица самого Ромена с текстом «Я не нытик». Понятно, что к Хейдену это не имеет никакого отношения, и связано с многочисленными жалобами Грожана на работу тормозов. «Не совсем понятно, почему Грожан представил шлем для Гран При США сейчас и почему на лицевой стороне он изобразил себя (что он не жалуется)?» – задался вопросом одним из пользователей в Twitter. Присоединяемся к этому вопросу… #USGP special helmet. Tribute to Nicky Hayden

Design @adripaviot and painting by @BsDesignsHelmet pic.twitter.com/0GwINeyyOX — Romain Grosjean (@RGrosjean) 11 августа 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







