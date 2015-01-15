Герхард Бергер позавидовал скорости Ландо Норриса на тестах в Венгрии
Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер намекнул, почему его племянник Лукас Ауэр не смог блеснуть на тестах в Венгрии.В отличие от Шарля Леклера и Ландо Норриса, молодой австриец, выступающий в DTM, в оба дня оказался в конце первой десятки, уступив лучшему времени более двух секунд, хотя выступал за Force India. При этом протеже McLaren Норрис во второй день уступал лидеру Себастьяну Феттелю всего две десятые секунды и стал вторым.Роберт Кубица и другие… новички Формулы 1 на тестах в Венгрии«У каждой команды своя стратегия. К примеру, Норрис постоянно ездил с пустыми баками, – заявил Бергер в интервью DPA. – Я думаю, Лукас показал, на что он способен».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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